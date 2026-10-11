Día del Dulce de Leche: la curiosa historia que vincula a Rosas con su origen y cómo prepararlo en casa

Por qué se celebra el 11 de octubre.

El Día del Dulce de Leche se celebra cada 11 de octubre en Argentina, una fecha dedicada a reconocer uno de los alimentos más característicos de la gastronomía nacional. La conmemoración fue establecida en 1998 por iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce de Leche y Afines, con el objetivo de promover su consumo y destacar su importancia cultural.

La elección del día está vinculada con una historia popular que sitúa el supuesto descubrimiento accidental del dulce de leche en 1839, durante un encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle. Sin embargo, existen antecedentes de preparaciones similares en diferentes regiones del mundo.

Además de su valor histórico y cultural, el dulce de leche es protagonista de numerosas recetas argentinas. Se utiliza en alfajores, tortas, facturas, panqueques y postres, aunque también se consume solo o acompañado de otros alimentos.

El origen del dulce de leche y la leyenda argentina

Una de las versiones más difundidas sobre el origen del dulce de leche se remonta al 11 de octubre de 1839, cuando Juan Manuel de Rosas y Juan Lavalle habrían protagonizado un encuentro político en una estancia de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Según la tradición, una criada preparaba una mezcla de leche y azúcar conocida como lechada, que se utilizaba para acompañar el mate. Una distracción habría provocado que la preparación permaneciera demasiado tiempo sobre el fuego.

Como consecuencia, la leche se redujo hasta adquirir una consistencia espesa, un color marrón y un sabor intensamente dulce. Así, de acuerdo con el relato popular, habría nacido el dulce de leche. No obstante, esta historia forma parte de la tradición y no constituye una explicación histórica comprobada de su invención.

Por qué se celebra el 11 de octubre

La fecha conmemorativa fue instituida en 1998 para reconocer la importancia del dulce de leche dentro de la identidad gastronómica argentina y promover su presencia en los mercados internacionales.

Posteriormente, en 2003, el producto recibió el reconocimiento como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina, lo que reforzó su vínculo con las tradiciones culinarias nacionales.

Aunque existen relatos que atribuyen preparaciones semejantes a Francia y otras regiones de Europa, Asia y América del Sur, el dulce de leche se consolidó como uno de los productos más identificados con la cocina argentina.

Cómo preparar dulce de leche casero

El dulce de leche casero puede elaborarse con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, aunque requiere tiempo y atención para alcanzar su textura cremosa característica.

Ingredientes:

1 litro de leche entera.

250 gramos de azúcar.

½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

Paso a paso para elaborar dulce de leche

1. Mezclar los ingredientes. Colocar la leche, el azúcar y el bicarbonato de sodio en una olla de fondo grueso, preferentemente de acero inoxidable. Llevar a fuego medio y revolver hasta que el azúcar se disuelva completamente.

2. Cocinar a fuego lento. Cuando la preparación comience a hervir, reducir el fuego al mínimo. Mantener una cocción suave, revolviendo periódicamente para evitar que la mezcla se adhiera al fondo.

3. Controlar la reducción. La cocción puede demorar entre una hora y media y dos horas. Durante ese tiempo, la leche perderá agua y cambiará progresivamente de color, hasta adquirir su característico tono marrón.

4. Agregar la vainilla. Cuando la preparación comience a espesar, incorporar el extracto de vainilla y continuar mezclando para distribuirlo de manera uniforme.

5. Comprobar la consistencia. Colocar una pequeña cantidad de dulce de leche sobre un plato frío. Si la preparación mantiene su forma y no se desliza rápidamente al inclinar el plato, habrá alcanzado el punto deseado. Hay que considerar que espesará un poco más al enfriarse.

6. Enfriar y conservar. Retirar la olla del fuego y continuar revolviendo durante unos minutos para lograr una textura homogénea. Luego, colocar el dulce de leche en recipientes limpios, dejar enfriar y conservar en la heladera.

De esta manera, con ingredientes habituales y una cocción paciente, es posible preparar una versión casera de uno de los sabores más tradicionales de la Argentina.