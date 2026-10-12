A un año de la muerte de Jorge Méndez: el legado del poeta y cantor que llevó la identidad entrerriana a Cosquín

REDACCIÓN ELONCE
Se cumple un año del fallecimiento de Jorge Méndez, reconocido poeta, compositor y cantor entrerriano. Su trayectoria estuvo marcada por el folklore, la literatura y su profundo vínculo con la tierra litoraleña. Desde sus primeras composiciones hasta su consagración en Cosquín.
A un año del fallecimiento de Jorge Méndez, la cultura entrerriana recuerda a uno de sus referentes del canto y la poesía popular. El artista, que residió durante parte de su vida en Oro Verde, construyó una trayectoria dedicada a expresar a través de la guitarra, las canciones y los versos las vivencias, los paisajes y la identidad de su tierra.
Con una sensibilidad artística que comenzó a manifestarse desde su juventud, Méndez encontró en la música y la literatura dos formas complementarias de expresión. Su obra estuvo ligada a la tradición folklórica y a la palabra escrita, disciplinas que cultivó a lo largo de varias décadas.
Su recorrido artístico lo llevó a participar en festivales nacionales e internacionales, publicar libros de poemas y grabar discos que forman parte de su legado. Entre sus hitos más recordados se encuentra su consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín en 1965, acontecimiento que marcó un momento decisivo en su carrera.
De Paraná a la consagración en Cosquín
Jorge Arístides Méndez nació el 10 de agosto de 1942 en Paraná. Desde temprana edad mostró una profunda inclinación por la poesía, el canto y la guitarra, herramientas con las que comenzó a construir un repertorio inspirado en las experiencias cotidianas, los trabajadores y los paisajes del Litoral.
En 1961 compuso su primera canción, Canción del jornalero, una obra que se convirtió en una de las referencias de su trayectoria. Su letra, vinculada con la vida y el esfuerzo de los trabajadores, reflejó una sensibilidad social que acompañaría buena parte de su producción artística.
El reconocimiento nacional llegó en 1965, cuando obtuvo la consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Aquella participación abrió las puertas a su primera grabación discográfica, Lo mejor de Cosquín 1965, que incluyó composiciones interpretadas por el músico entrerriano.
Las canciones que se convirtieron en símbolos de Entre Ríos
Entre sus creaciones más conocidas se encuentra Canción de Puerto Sánchez, una composición que trascendió generaciones y se transformó en una referencia musical de Paraná. A través de sus versos, Méndez retrató la vida de los pescadores, las costumbres ribereñas y la relación de sus habitantes con el río.
Otras obras destacadas de su repertorio son El puentecito de La Picada, El viejo Aguará, Yo soy de Paraná y Palabras al Principito. Sus canciones fueron interpretadas por distintos artistas y encontraron un lugar en encuentros folklóricos, escuelas y celebraciones populares.
La proyección de su obra también alcanzó otros idiomas. Los versos de Canción de Puerto Sánchez fueron traducidos al inglés, alemán y guaraní, una muestra del alcance que consiguió una composición nacida de la identidad ribereña entrerriana.
Su pasión por la poesía y los libros
Además de su producción musical, Jorge Méndez desarrolló una importante trayectoria literaria. En 1983 publicó Razón de ser, su primer libro de poemas, donde profundizó su vínculo con la palabra escrita y la reflexión sobre la condición humana.
En 1999 presentó Altibajos, su segundo libro de poesía, junto con el disco El placer de cantar. Dos años después, participó en Cosquín del Encuentro de Poetas con la Gente, donde presentó su obra Destinos luminosos.
Su trabajo también incluyó la musicalización de poemas de importantes escritores entrerrianos, entre ellos Juan L. Ortiz, Olegario Víctor Andrade, Carlos Mastronardi y Delio Panizza. Con ese proyecto contribuyó a acercar la literatura provincial a nuevos públicos mediante la música.
Una trayectoria que trascendió fronteras
A lo largo de su carrera, Méndez compartió escenarios y proyectos con destacados referentes del folklore argentino. Su discografía incluyó trabajos como Compartiendo, Sin estridencias, junto a Víctor Velázquez, Pasión de vuelo, con Ernesto Méndez, y El placer de compartir.
En 1997 participó en la primera Fiesta Cultural del Mercosur, realizada en São Gabriel, Brasil. Su presencia en ese encuentro representó una nueva oportunidad para difundir las expresiones culturales entrerrianas fuera de Argentina.
Su trayectoria también fue reconocida por la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), que publicó su biografía dentro de una colección dedicada a los autores populares del Litoral.
Los reconocimientos a una vida dedicada a la cultura
El aporte de Jorge Méndez al patrimonio cultural entrerriano fue distinguido por diferentes instituciones. En 2012 fue reconocido como Ciudadano Ilustre de Paraná y recibió la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento, otorgada por el Senado de la Nación.
Uno de los últimos reconocimientos llegó en agosto de 2025, cuando el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) aprobó por unanimidad otorgarle el título de Doctor Honoris Causa, la máxima distinción académica de la institución.
Tras su fallecimiento, la universidad destacó especialmente el vínculo entre su producción artística, la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de los entrerrianos.