ARCA subastará 252 botellas de fernet: cuándo será y cómo participar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta de 252 botellas de fernet a través de la plataforma digital del Banco Ciudad. El remate está previsto para el próximo 8 de octubre y la inscripción ya se encuentra habilitada.

Según la información publicada en el sitio de subastas, se trata de botellas de fernet marca Capri en presentaciones de 700 mililitros. Los productos serán ofrecidos bajo las condiciones establecidas para el lote.

Los interesados podrán inscribirse hasta 48 horas hábiles antes del inicio de la subasta. Todo el procedimiento, desde el registro hasta la presentación de las ofertas, se realizará de manera virtual.

Cómo participar de la subasta de ARCA

El primer paso será ingresar al portal oficial de subastas del Banco Ciudad y crear una cuenta. Quienes ya estén registrados podrán utilizar las mismas credenciales correspondientes al sistema de Autogestión de la entidad bancaria.

Una vez dentro de la plataforma, deberán buscar la subasta organizada por ARCA e ingresar al número de orden correspondiente. En esa sección estarán disponibles el catálogo, las fotografías, las características del lote y las condiciones de venta.

Antes de avanzar, será necesario leer y aceptar las bases legales del remate. Allí se detallarán los requisitos, la modalidad de exhibición, los plazos, las obligaciones del comprador y el procedimiento posterior a la adjudicación.

Deberán depositar una caución

Para quedar habilitados a ofertar, los participantes tendrán que transferir previamente el monto fijado como caución. Esa suma funcionará como garantía y podrá variar según el tipo y el valor de los bienes incluidos en cada remate.

Después de acreditarse el depósito, el Banco Ciudad enviará un correo electrónico para confirmar la habilitación del usuario. Solamente quienes completen ese procedimiento podrán presentar ofertas.

El día de la subasta, los participantes deberán ingresar al portal dentro del horario establecido y realizar sus posturas online. Las ofertas serán efectuadas en tiempo real hasta el cierre dispuesto por la plataforma.

Exhibición de las botellas

La publicación también contempla la posibilidad de acceder a una exhibición presencial del lote antes del remate. Para conocer los días, horarios y ubicación, los interesados deberán consultar la ficha correspondiente dentro de la plataforma.

Las botellas serán subastadas en el estado en el que se encuentran y se exhiben. Por ese motivo, se recomienda revisar cuidadosamente las imágenes, las condiciones particulares y la información disponible antes de efectuar una oferta.

Los datos sobre la forma de pago del saldo, los plazos para retirar la mercadería y las eventuales comisiones también estarán especificados en las bases particulares de la subasta.