Plantaron un árbol en homenaje al periodista Mario Alarcón Muñiz

REDACCIÓN ELONCE
Un árbol en homenaje a Mario Alarcón Muñiz fue plantado en la calle que lleva el nombre del recordado periodista. La actividad reunió a comunicadores, artistas y allegados, quienes compartieron con Elonce recuerdos sobre su legado, además de música, poesía y mates.
Un árbol en homenaje a Mario Alarcón Muñiz fue plantado durante un emotivo encuentro realizado en la calle que lleva el nombre del recordado periodista entrerriano. La actividad, denominada “Rueda de Mates con Mario Alarcón Muñiz”, convocó a periodistas, artistas, amigos y allegados para mantener vivo su legado a través de recuerdos y diferentes expresiones culturales.
La plantación se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la jornada. Claudia Luero, una de las participantes, explicó a Elonce lo que representaba el gesto. “Para mí es un honor estar haciendo esto tan simbólico para que perdure el recuerdo de un periodista con todas las letras, un gran hombre, un gran maestro de los valores y de la palabra”, expresó.
Al recordar su trayectoria, destacó especialmente la influencia que Alarcón Muñiz tuvo sobre otros comunicadores. “Fue un gran maestro que condujo, que estuvo al frente de un medio de comunicación, que fue nuestro maestro, que nos ayudó a formarnos, a pensar, a darle un sentido a la palabra y a la tarea de comunicar”, sostuvo.
El árbol como símbolo de su legado
La elección de plantar un árbol no fue casual. Según explicaron durante el encuentro, buscaron un símbolo que representara la personalidad y los valores que caracterizaron al periodista a lo largo de su vida.
“Nada más identitario de lo que era don Mario Alarcón que plantar un árbol en su nombre, porque era una persona muy humilde y muy rica. Realmente este árbol va a traer frutos. Don Mario está recogiendo los frutos de su vida”, manifestó Claudia.
La propuesta estuvo acompañada por diferentes expresiones de la cultura entrerriana. Música, poesía, baile, mate y tortas fritas formaron parte de una convocatoria que buscó recordar al periodista desde las costumbres y manifestaciones culturales que también habían atravesado su vida.
“Un legado que nos compromete”
Tirso Fiorotto, otro de los participantes, definió el encuentro como una reunión espontánea de personas vinculadas al periodismo y la cultura. “Lo que puedo decir es que esta paisanada de artistas y periodistas le rinde un homenaje al maestro y al amigo que nos ha dejado un legado que nos compromete”, expresó.
Además, detalló cómo se desarrollaría la jornada: “El arbolito del monte nuestro, un tanguito montielero como le gustaba, va a haber chamamé, va a haber chamarrita, bailarines, todo autoconvocado. Acá no organizamos nada”.
El carácter sencillo y espontáneo fue precisamente uno de los rasgos centrales de la convocatoria. “Hay música, poesía y torta frita. Y mate, por supuesto”, resumió Tirso.
Mario Alarcón Muñiz y el valor de la palabra
Otro de los testimonios recogidos por Elonce recordó particularmente la capacidad del periodista para transmitir conocimientos y su especial preocupación por el uso del lenguaje. “Los homenajes tienen esto, tienen algo muy emotivo. Tuve la oportunidad de conocerlo a Mario, de ir a algunas charlas de él. Era una persona que nos enseñaba muchísimo”, señaló Santiago Halle, jefe de Gabinete de la Municipalidad de Paraná.
El participante también puso el acento en una característica que permaneció entre quienes escucharon sus enseñanzas. “Para nosotros, que nos dedicamos de alguna manera a los discursos, a las palabras, era una persona muy cuidadosa en la elección de las palabras y siempre me quedaron esas reflexiones que él tenía sobre el uso del lenguaje”, sostuvo.
Finalmente, recordó su cercanía humana y los vínculos que construyó a lo largo de su vida. “Además, era una persona muy cálida, que tenía muy linda relación con sus familiares y con nosotros tuvo muchos gestos de cariño, así como con todos sus conocidos”, destacó.