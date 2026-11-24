La Asociación Gremial Docente de la UBA anunció un paro de docentes universitarios para este miércoles y una movilización al Congreso para el jueves 26 de noviembre. Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionan las partidas previstas para 2027.
La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) anunció un paro de docentes universitarios para este miércoles 25 de noviembre, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, convocó a una movilización hacia el Congreso de la Nación para el jueves 26, en rechazo al proyecto de Presupuesto 2027.
La primera jornada de protesta incluirá el cese total de las actividades docentes en todas las facultades, colegios preuniversitarios e institutos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En tanto, el jueves habrá una nueva medida de fuerza a partir de las 11, mientras que la concentración frente al Congreso Nacional está prevista para las 13.
Los cuestionamientos al Presupuesto 2027
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto presupuestario presentado por el Poder Ejecutivo contempla transferencias por $7,7 billones para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027.
De acuerdo con las estimaciones de los gremios universitarios, esa partida representaría el 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI), lo que constituiría el nivel de financiamiento más bajo de los últimos 23 años, equivalente a los registros de 2004.
Desde AGD-UBA sostuvieron que los recursos previstos resultan insuficientes para garantizar la recomposición salarial, la continuidad de los proyectos de investigación y el sostenimiento del sistema de becas estudiantiles. Además, señalaron que el monto se encuentra por debajo de los $11 billones estimados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, cuestionó las partidas contempladas en la iniciativa presupuestaria y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el funcionamiento de las instituciones.
“El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54% del PBI, retrocediendo a niveles de 2004”, manifestó la dirigente gremial.
Asimismo, la organización sindical consideró que la propuesta presupuestaria “configura un nuevo desconocimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento continúa siendo motivo de reclamos gremiales y controversias judiciales.
El gremio también cuestionó a las autoridades de la UBA
Por otra parte, Carboni se refirió a la controversia generada por un homenaje a Mario Roberto Santucho y cuestionó tanto al Gobierno nacional como a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires.
“El Gobierno pretende arrinconar a la Universidad con la excusa de un homenaje a Santucho, al tiempo que incumple desde hace un año una ley votada cinco veces en el Congreso que garantiza el financiamiento universitario”, sostuvo.
En ese contexto, la organización gremial ratificó las medidas de fuerza previstas para el miércoles y el jueves, con el objetivo de visibilizar sus reclamos salariales y presupuestarios ante el tratamiento del Presupuesto 2027.