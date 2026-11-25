Instituto confirmó que será local ante River en el estadio Presidente Perón por los cuartos de final del Torneo Clausura. La decisión ratifica la intención del entrenador Diego Flores de disputar el encuentro en Alta Córdoba.

La Gloria había recibido a Huracán en el Mario Alberto Kempes por los octavos de final. Ese traslado estuvo relacionado con el recital de María Becerra realizado el sábado en su propia cancha.

Después de eliminar al Globo, Flores había anticipado dónde esperaba jugar la siguiente instancia. “Tengo entendido al 100 por ciento que vamos a jugar en Alta Córdoba”, señaló en conferencia de prensa.

La localía pesó en la elección del estadio

La posibilidad de volver al Kempes ofrecía una mayor capacidad de público: unas 57.000 localidades frente a las aproximadamente 22.000 del Presidente Perón. Sin embargo, también suponía la presencia de hinchas de River y un escenario con ambas parcialidades.

Instituto optó por sostener la ventaja deportiva de jugar en su estadio. Allí construyó una campaña sólida y no pierde desde abril de este año.

“Va a ser un gran partido ante River en nuestra casa. Un escenario que nos queda muy cómodo”, expresó Flores. El entrenador valoró el entorno, aunque aclaró que la localía no garantiza el resultado.

Los trabajos para recuperar el campo de juego

El estado del césped después del concierto había generado dudas sobre la sede del encuentro. El club realiza tareas intensivas para acondicionar la superficie antes del cruce.

La expectativa es que los días de recuperación permitan llegar con el campo en condiciones. Esa evaluación acompañó la decisión de mantener el partido en Alta Córdoba.

“Jugar en nuestra cancha no quiere decir que lo ganás, pero es bueno jugar ahí. Igual, lo más importante es cómo preparás el partido”, sostuvo el técnico de Instituto.

Los números de la Gloria como local

Durante la fase regular del Clausura, el equipo disputó siete encuentros en el Presidente Perón. Ganó seis y empató uno, el 2 a 2 frente a Newell’s en la última fecha.

Además, jugó dos partidos en el Kempes: igualó 2 a 2 con Boca y venció 2 a 1 a Huracán en octavos. De esta manera, se mantiene invicto en Córdoba durante el segundo semestre.

Con ese antecedente, Instituto recibirá a River en busca de un lugar en semifinales. La confirmación de la sede despejó una de las incógnitas de la preparación del encuentro.