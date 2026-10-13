Salud del papa León XIV: un sacerdote pidió oraciones y habló sobre su posible visita a Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Tras la operación del papa León XIV, el padre Matías, de la parroquia Santo Domingo Savio de Paraná, expresó a Elonce su esperanza por la recuperación del Pontífice. También se refirió a la posibilidad de que su viaje apostólico a Argentina deba postergarse por indicación médica.
La salud del papa León XIV generó preocupación y expresiones de acompañamiento entre los fieles católicos luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido este martes. Desde la parroquia Santo Domingo Savio de Paraná, el padre Matías dialogó con Elonce sobre la recuperación del Pontífice, las oraciones de la comunidad y las expectativas por su posible visita apostólica a Argentina.
Durante una entrevista con una unidad móvil de Elonce, el sacerdote señaló que las primeras informaciones recibidas sobre la operación eran alentadoras, aunque remarcó que todavía se aguardaban novedades sobre su evolución.
“La operación salió exitosa y continuamos esperando novedades. Nuestras comunidades, especialmente nuestra parroquia Santo Domingo Savio, están en oración por su pronta recuperación y para que todo salga bien”, expresó el religioso.
La recuperación del Papa y las expectativas por su viaje
El sacerdote recordó que León XIV tenía previsto someterse a la intervención y que, pese a esa circunstancia, había manifestado su intención de visitar Argentina. Sin embargo, consideró que cualquier decisión sobre el viaje debía quedar supeditada a su estado de salud.
“La expectativa del pueblo que peregrina acá en la Argentina, y creo que lo mismo en Uruguay y en Perú, es ante todo su salud, su recuperación y, si Dios quiere, también que pueda venir. Pero eso lo dejamos en manos de Dios”, manifestó.
Consultado sobre la posibilidad de que la cirugía modificara los planes del Pontífice, el padre Matías sostuvo que sería necesario conocer cómo avanzaba su recuperación y cuáles eran las recomendaciones de los profesionales médicos.
La posibilidad de postergar la visita apostólica
El sacerdote destacó la prudencia del Papa y consideró que evaluaría cuidadosamente su estado de salud antes de definir cualquier desplazamiento internacional.
“Él es un hombre muy prudente. Lo hemos visto en este año y meses, es un hombre muy sabio y seguramente escuchará las recomendaciones médicas”, expresó.
En ese sentido, agregó: “Él tendrá que decidir si es prudente el viaje apostólico o se tendrá que postergar para un tiempito después. Dios dirá en ese sentido”.
El religioso insistió en que la prioridad de los fieles debía ser la recuperación del Santo Padre. “De nuestra parte, orar para que sea lo mejor para todos y especialmente para él”, afirmó.
Comunidades entrerrianas se preparaban para encontrarse con León XIV
Durante la entrevista, el padre Matías también se refirió al entusiasmo que había despertado entre los fieles la posibilidad de recibir al Pontífice en Argentina y de participar de las actividades vinculadas con su visita.
Según explicó, el padre Walter y miembros de la comunidad parroquial habían comenzado a planificar un viaje para encontrarse con León XIV. La iniciativa también despertó interés en otras comunidades de la diócesis.
El sacerdote destacó el afecto que existía hacia el Papa entre los católicos entrerrianos y señaló que la posibilidad de compartir un encuentro con él representaba una oportunidad para fortalecer la unidad de la Iglesia.
El significado de una visita papal para los argentinos
Al reflexionar sobre el impacto espiritual que podría tener la presencia de León XIV en Argentina y Uruguay, el padre Matías consideró que un encuentro de esas características contribuiría a renovar la fe y fortalecer los vínculos comunitarios.
“Viene como una seguidilla de lo que sucedió en España, en Francia, que fue un reavivar esa fe que está latente en nuestros niños, nuestros jóvenes, en las familias, en nuestros adultos mayores”, expresó.
Además, sostuvo que una visita apostólica podría transmitir un mensaje que trascendiera a los creyentes. “Además de confirmarnos la fe, seamos creyentes o no, sacar lo mejor de nuestra confianza en un pueblo que tiene muchas cosas para unirse y para salir adelante”, manifestó. En esa línea, agregó que la presencia del Pontífice permitiría recuperar valores compartidos y promover una reflexión sobre los desafíos de la sociedad.
El mensaje de esperanza frente a los desafíos actuales
Hacia el cierre de la entrevista, el padre Matías analizó el mensaje que León XIV transmitía a la comunidad católica y lo vinculó con las transformaciones sociales, culturales, educativas y tecnológicas.
El sacerdote sostuvo que el nombre elegido por el Pontífice tenía una relación con los desafíos de cada época y consideró que su mensaje invitaba a afrontar las dificultades desde una perspectiva de esperanza.
“Hoy tenemos un montón de pequeñas revoluciones en el ámbito de la tecnología, en el ámbito educativo, en el ámbito cultural”, señaló. Finalmente, destacó la importancia de mantener una actitud constructiva frente a esos cambios. “El Papa nos da esa mirada esperanzadora de afrontar los desafíos desde una sapiencialidad, desde el evangelio mismo, que nos hace con muchas ganas y fuerza poder afrontar esos desafíos contemporáneos”, concluyó.