El Papa León XIV pasó "una primera noche serena en el hospital" tras ser operado

El Papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado luego de una cirugía para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho. Mientras el pontífice, de 71 años, continúa su recuperación, los médicos realizan nuevos estudios para determinar si el adenocarcinoma pulmonar se extendió a otras partes del organismo.

El Vaticano confirmó la evolución favorable durante la mañana de este miércoles, aunque no brindó más detalles sobre el estado de salud del pontífice. La intervención se realizó el martes en el policlínico romano y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

La intervención se realizó luego de que los médicos detectaran una formación en uno de los pulmones del Papa y recomendaran extirparla. La cirugía tuvo lugar en el Policlínico Gemelli, uno de los principales centros médicos de Roma, donde el pontífice permanecerá bajo seguimiento profesional.

A raíz de la internación, quedaron suspendidas sus audiencias hasta el 20 de octubre. También debió ausentarse de algunas actividades religiosas e institucionales previstas en el Vaticano.

Entre sus próximos compromisos figura una audiencia con los participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”, organizada por el Dicasterio para la Educación y programada para el 22 de octubre. Su participación dependerá de cómo avance la recuperación.

Otro de los eventos pendientes es el encuentro interreligioso por la paz organizado por la Comunidad de Sant’Egidio, previsto para el 27 de octubre en Asís. La reunión conmemorará los 40 años de la histórica convocatoria impulsada por Juan Pablo II.

Cómo evoluciona tras la operación

El Papa permanece internado en el décimo piso del hospital Gemelli de Roma. Antes de la intervención, el Vaticano había estimado que la hospitalización duraría alrededor de una semana, aunque todavía no precisó cuánto tiempo podría extenderse su recuperación.

Después de una operación de estas características, los pacientes suelen comenzar a movilizarse durante el primer día posterior a la intervención. El proceso de recuperación habitualmente incluye una radiografía de control, la reanudación progresiva de la alimentación y el inicio de la fisioterapia.

La movilización temprana forma parte de los cuidados habituales durante el período posoperatorio. Sin embargo, la evolución de cada paciente depende de su estado general, de las características de la cirugía y de la aparición de posibles complicaciones. Hasta el momento, el Vaticano no brindó más detalles sobre la recuperación del pontífice.

El diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar fue confirmado durante la cirugía realizada el martes en el policlínico romano.

Qué pasará con su viaje a Sudamérica

La evolución del Papa también genera interrogantes sobre su agenda internacional. Todos sus compromisos fueron cancelados hasta el 20 de octubre, mientras continúa la recuperación y se esperan novedades sobre su estado de salud.

La principal incógnita es si podrá realizar la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La visita tiene especial relevancia para Perú, donde León XIV trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

En Argentina, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que el país mantendrá los preparativos de la visita hasta que exista una comunicación oficial sobre una eventual suspensión o postergación.

León XIV había anunciado el domingo, después de la oración del Ángelus, que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar durante unos estudios recientes. El hallazgo se produjo en una fase temprana y, por recomendación médica, el pontífice decidió someterse a una intervención para extirparlo.

La Santa Sede informó que el nódulo fue detectado durante un chequeo de rutina y que no hubo síntomas previos que llevaran a examinar los pulmones del Papa.

La noticia se conoció poco más de un año después de su elección, el 8 de mayo de 2025, y generó preocupación en la Iglesia católica. La evolución clínica del pontífice y los resultados de los próximos estudios serán claves para conocer su pronóstico y determinar si podrá retomar sus actividades habituales en las próximas semanas.