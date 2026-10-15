Marcha Federal Universitaria: el PJ de Paraná exigió cumplir la ley de financiamiento

El PJ de Paraná convocó a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria y reclamó al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, cuestionó las políticas educativas nacionales y provinciales.
El PJ de Paraná adhirió a la Marcha Federal Universitaria y exigió al gobierno de Javier Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. A través de un comunicado, el Consejo Departamental del Partido Justicialista expresó su respaldo a la quinta movilización en defensa de la educación superior pública.
El documento, firmado por el presidente del Consejo Departamental Paraná, Jorge Vázquez, destacó el papel de las universidades nacionales en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la generación de oportunidades educativas para estudiantes de diferentes sectores sociales.
“La Universidad argentina es modelo de formación de profesionales y producción de conocimiento en todo el continente y destaca a nivel mundial”, sostuvo el comunicado. Además, reivindicó el carácter público, gratuito e irrestricto del sistema universitario argentino.
Críticas a las políticas del Gobierno nacional
Desde el Partido Justicialista señalaron que el acceso a la educación superior constituye una característica distintiva del sistema argentino, que también recibe estudiantes de otros países sudamericanos interesados en completar su formación académica.
En ese contexto, la conducción partidaria cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei y sostuvo que las medidas impulsadas por el oficialismo respondían a un modelo educativo que, según su interpretación, favorecía a sectores privilegiados.
El comunicado también incluyó críticas hacia funcionarios nacionales como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, a quienes vinculó con políticas económicas y educativas contrarias al modelo de universidad pública defendido por el justicialismo.
Cuestionamientos a la gestión provincial y respaldo a la movilización
En el plano provincial, el PJ dirigió sus cuestionamientos al gobernador Rogelio Frigerio y manifestó preocupación por el rumbo institucional de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).
La conducción partidaria sostuvo que existía un intento de orientar políticamente la institución hacia el oficialismo provincial. Estas afirmaciones fueron planteadas como parte de la posición política expresada en el comunicado.
Finalmente, el Consejo Departamental ratificó su acompañamiento a los reclamos universitarios. “Desde el Partido Justicialista vamos a acompañar firmemente la lucha por la defensa de una Universidad Nacional y Popular para todos los argentinos hasta las últimas consecuencias”, expresó.
La convocatoria se sumó a las manifestaciones de distintos sectores que reclamaron mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.