El aumento de casos de sífilis en Argentina volvió a encender las alertas sanitarias. Según el último boletín epidemiológico nacional, se registraron más de 46.000 casos de esta infección de transmisión sexual, una cifra que refleja un crecimiento sostenido en los últimos años.

Consultado por Elonce, el médico Yamil Rodríguez explicó a Elonce que este fenómeno responde a múltiples factores, entre ellos la disminución de campañas de prevención, la falta de información y la ausencia de controles periódicos por parte de la población.

“El aumento exponencial de sífilis refleja una falla compartida entre el sistema de salud y la comunidad. Falta información y también compromiso para realizar controles e interiorizarse sobre la salud sexual y reproductiva”, señaló el profesional del Hospital Militar de Paraná.

La importancia del uso de preservativo

Rodríguez remarcó que el preservativo continúa siendo la principal herramienta para evitar la transmisión de enfermedades sexuales. “El preservativo sigue siendo la única estrategia de barrera validada para evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual”, sostuvo.

El especialista indicó que, además de prevenir la sífilis, también reduce el riesgo de contagio de VIH, hepatitis virales, herpes y virus del papiloma humano (HPV), entre otras patologías.

Asimismo, consideró que en los últimos años disminuyeron las campañas de concientización sobre el uso del preservativo, una situación que podría haber contribuido al aumento de casos detectados.

Una enfermedad que tiene cura

El médico explicó que la sífilis es una enfermedad curable cuando se diagnostica a tiempo y que el tratamiento se realiza con penicilina. “El tratamiento puede consistir en una sola dosis intramuscular si se detecta tempranamente, aunque en etapas más avanzadas requiere varias aplicaciones o incluso internación”, detalló.

Remarcan la importancia del uso del preservativo ante el aumento de los casos de sífilis

Rodríguez advirtió que la evolución sin tratamiento puede generar complicaciones severas y secuelas permanentes. “Es una enfermedad de lenta evolución, pero puede tener alta morbilidad y mortalidad si no se trata”, indicó.

Para detectar la infección, señaló que basta con un análisis de sangre denominado VDRL, disponible en laboratorios y centros de salud de toda la provincia.

Vacunación y controles

Durante la entrevista también destacó a Elonce la importancia de la vacunación contra el HPV, incorporada al calendario nacional para niñas y niños de 11 años.

Según explicó, la inmunización ayuda a prevenir infecciones que pueden derivar en distintos tipos de cáncer, especialmente cáncer de cuello uterino.

Finalmente, el profesional insistió en la necesidad de promover una sexualidad responsable y reforzar las estrategias de prevención. “Tenemos que tener una sexualidad libre, pero responsable. La responsabilidad es compartida entre el paciente y el sistema de salud”, concluyó.