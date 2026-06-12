Joven influencer descubrió que tenía sífilis y decidió contarlo para promover la prevención

En Argentina, los casos de sífilis crecieron un 71% a lo largo del 2025, con más de 55.000 contagios reportados los últimos 12 meses.

En este marco, una creadora de contenido decidió contar en primera persona su propio proceso en la detección de esta infección de transmisión sexual (ITS), desde que le apareció una herida expuesta y externa en el medio del labio (llamada chancro, uno de los primeros síntomas de la ITS), hasta que llegó el diagnóstico.

Con su relato, Shadia Brigitte, volvió a poner el tema en la agenda. La joven de 23 años oriunda de Bahía Blanca, está acostumbrada a compartir su vida en redes sociales, sobre todo en Instagram. En los últimos años, consiguió construir una comunidad de casi 100.000 seguidores. Por eso, cuando le apareció una gran ampolla en el labio, no dudó en mostrársela a sus seguidores.

En un principio, creyó que se trataba de un herpes, producto del estrés en su anterior trabajo, y que se “iría solo”, pero luego el aspecto empezó a empeorar, y fue cambiando de color, de un rojo a casi verde. Un mes más tarde, recibió el diagnóstico de sífilis y el tratamiento con penicilina. Pero no fue un camino fácil.

"La dejé estar porque realmente sentía que era una ampollita que me había salido justamente por morderme y que se me iba a ir en cualquier momento. Nunca pensé que podría ser sífilis, ni mucho menos", expresó Shadia Brigitte en conversación con La Capital. A lo largo del proceso, el equipo médico trató la herida como un herpes, pero también le realizaron a la joven una biopsia al sospechar que podría tratarse de un cáncer de boca. Finalmente, descubrieron que se trataba de sífilis. En realidad, es posible acceder al diagnóstico de esta infección a través de un test rápido de sangre que no lleva más de 15 minutos.

Un mes sin diagnóstico y los tabúes por derribar

La chica de 23 años jamás pensó que la ampolla de su labio se trataba de un chancro sifílico, como se conoce a la llaga o úlcera que aparece en los genitales, el ano o la boca como síntoma de una infección de transmisión sexual.

Mientras pasaba por distintos centros médicos, la herida, visiblemente expuesta, empeoraba. Al consultar en un hospital público, le dieron un tratamiento con aciclovir, pero, obviamente, no mejoraba. Al observar el tenor de la ampolla, el equipo médico no pensó inmediatamente en sífilis, sino que se trataba de un cáncer de boca, una condición mucho más compleja.

Luego, le hicieron una biopsia y estudios de sangre, por lo que pasó más de un mes hasta que llegó el diagnóstico de sífilis primaria, ITS que se propagó en los últimos años entre jóvenes de 15 a 30 años. Finalmente, el tratamiento consistió en la aplicación de una dosis de penicilina, más sencillo de lo que pensaba. Con los antibióticos correctos, la sífilis tiene una cura muy efectiva.

Tras contar su diagnóstico, Shadia Brigitte tuvo que afrontar todo tipo de comentarios: desde que la llamaran promiscua hasta que acusaran a su gato de habérselo transmitido. Una y otra vez, la joven aclaró que la transmisión se genera por contacto sexual estrecho entre personas (puede ser vía oral, anal o genital), a través del intercambio de mucosas. "Solamente con entrar en contacto con una llaga, úlcera, ampolla de una persona infectada puede haber contagio. La bacteria entra por pequeñas lesiones, y en cualquier persona", aclaró la chica en su Instagram.

Cuando llegó el diagnóstico, la joven expresó sentirse "culpable", pero, tras pensarlo un poco, decidió compartir su experiencia en Instagram para facilitarle información sobre la ITS a sus seguidores. Rápidamente, el video recorrió las redes sociales y alcanzó 12 millones de visualizaciones en tan solo tres días, indica La Capital. Tras la repercusión de la joven, diferentes médicos salieron a explicar qué es esta infección, cómo se transmite y cómo se accede a la cura.

La situación en Entre Ríos

La situación epidemiológica de la sífilis en la provincia de Entre Ríos muestra una curva ascendente. Según los datos del Boletín Epidemiológico Nacional N°803, la provincia pasó de reportar 623 casos en 2024 a un total de 1.029 casos confirmados en 2025. Este incremento representa una suba del 65,1% en tan solo doce meses, elevando la tasa de incidencia local a 84 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta patología se transmite al mantener relaciones sexuales (vaginales, anales u orales) sin preservativo, o a través del contacto con las lesiones de la piel o de las mucosas, y puede causar afecciones neurológicas, cardiovasculares y dermatológicas en los adultos. También puede transmitirse de la madre al niño durante el embarazo, algo que puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal o poco después del nacimiento, prematuridad o discapacidades graves en los recién nacidos. En ese sentido, vale remarcar que la única forma de disminuir el riesgo de contraer sífilis es a través del uso del preservativo, desde el inicio al final de la relación sexual.

El infectólogo de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Francisco Astudilla, remarcó que "el mayor problema se evidencia cuando las personas no se testean, ya que a veces no presentan síntomas teniendo la infección". "Nosotros siempre recomendamos testearse cada seis meses pero es una conducta que no se toma. Al mismo tiempo, es importante decir que se puede tener sífilis muchas veces durante la vida. No es que teniéndola una vez, luego no te volves a infectar", aseveró el profesional.

En cuanto a la sintomatología, comienza con la aparición de una pequeña llaga o úlcera indolora que desaparece sola sin ningún tipo de tratamiento después de entre 3 y 6 semanas. A partir de los 6 meses de adquirir la infección, también pueden aparecer ronchas en el cuerpo, lesiones en la boca y fiebre, hasta la caída del cabello. Luego, puede no presentar síntomas durante muchos años.

"Mientras no se realice el tratamiento, la sífilis puede adquirirse o transmitirse entre personas", referenció Astudilla. Sin embargo, es una enfermedad fácil de curar, pero si no es tratada puede generar complicaciones y afectar órganos como el corazón, el cerebro, o los ojos. La forma de detectarla es a través de un análisis de sangre y en caso de dar positivo, se puede curar con dosis de penicilina.

Acceso al testeo

En el Laboratorio de Epidemiología de la provincia (ubicado en calle General Espejo, entre Alvarado y Paracao) en Paraná, a través de la muestra de sangre, se practica la serología para HIV, hepatitis B, C y sífilis. Las personas pueden acercarse de 7:30 a 12, sin pedido médico, y los resultados se retiran en el Servicio de Infectología del hospital San Martín, al término de una semana. En cuanto a los testeos de VIH e ITS realizados en dicho lugar, en lo que va de 2024 fueron 254 los pacientes voluntarios.

Por último, cabe indicar que en los hospitales del territorio entrerriano las personas pueden acceder al testeo en un marco de confidencialidad.