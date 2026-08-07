Día del Niño: Banco Nación ofrece hasta 24 cuotas y 25% de descuento en regalos

La campaña de Banco Nación por el Día del Niño comenzó este viernes 7 de agosto y permitirá acceder a financiación y descuentos para la compra de regalos. La propuesta tendrá dos etapas y alcanzará tanto a operaciones realizadas en Tienda BNA+ como a compras en comercios adheridos de distintos puntos del país.

De acuerdo con la información oficial, los beneficios estarán disponibles para pagos efectuados mediante BNA+ MODO con tarjetas de crédito Visa y Mastercard participantes. En los locales físicos será necesario ingresar a la billetera, escanear el código QR del comercio y seleccionar la tarjeta habilitada para acceder a la promoción.

El esquema incluye jugueterías, librerías, locales de indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos. De esta manera, los beneficios podrán utilizarse para adquirir juguetes, libros, ropa, calzado y diferentes artículos relacionados con la actividad física.

Hasta 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+

La primera etapa de la promoción comenzó este 7 de agosto y permanecerá vigente hasta el martes 11. Durante esos cinco días, determinados productos comercializados a través de Tienda BNA+ podrán adquirirse en hasta 24 cuotas sin interés.

Esta alternativa estará concentrada exclusivamente en el marketplace de la entidad bancaria y apuntará principalmente a quienes busquen financiar compras de mayor valor durante un plazo más extenso.

Antes de concretar la operación, será necesario comprobar que el producto seleccionado esté incluido en la promoción y verificar las condiciones particulares, el precio final, la disponibilidad y las cuotas habilitadas.

Descuento del 25% y hasta nueve cuotas

La segunda etapa comenzará el lunes 10 de agosto y se extenderá hasta el domingo 16. En ese período, las compras realizadas en comercios adheridos tendrán un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $30.000 por operación.

Además, los clientes podrán financiar las compras alcanzadas por la promoción en hasta nueve cuotas sin interés, siempre que utilicen las tarjetas participantes y concreten el pago mediante BNA+ MODO.

Por ejemplo, una compra de $80.000 permitirá alcanzar un descuento de $20.000. Para llegar al beneficio máximo de $30.000 será necesario realizar una operación de $120.000. Si el importe supera esa cifra, el reintegro continuará limitado a $30.000 por compra.

Qué comercios participan de la promoción

La campaña alcanzará a establecimientos adheridos de diferentes rubros vinculados con los regalos para niños. Entre ellos se encuentran jugueterías, librerías, negocios de indumentaria infantil y comercios deportivos.

Sin embargo, no todos los locales estarán incluidos automáticamente en la promoción. Por ese motivo, antes de efectuar una compra será importante consultar el listado de establecimientos adheridos publicado por Banco Nación.

Para acceder al descuento en los comercios físicos, los usuarios deberán abrir BNA+, seleccionar la opción “Pagá con MODO”, escanear el código QR disponible en la caja y posteriormente elegir la tarjeta de crédito Visa o Mastercard participante.

Dos promociones coincidirán durante dos días

Un dato a tener en cuenta será que el 10 y 11 de agosto estarán vigentes simultáneamente ambas acciones, aunque corresponderán a canales de compra diferentes.

Durante esas jornadas continuará disponible la financiación de hasta 24 cuotas sin interés para determinados productos de Tienda BNA+, mientras que ya estará vigente el descuento del 25% y las nueve cuotas para compras realizadas en comercios adheridos.

Por ese motivo, antes de concretar la compra del regalo por el Día del Niño será conveniente comparar precios y revisar qué modalidad resulta más conveniente, además de verificar el límite disponible de la tarjeta y las condiciones específicas de cada beneficio.