Sionista prepara una gran velada boxística con el regreso al ring de Milagros Segovia: espectáculo, música y sorteos

El Centro Juventud Sionista preparó una gran velada boxística para el viernes 18 de septiembre, con una cartelera que combinará peleas amateurs y profesionales. Uno de los principales atractivos será el regreso al ring de la paranaense Milagros Segovia, quien retomará la competencia después de permanecer alejada durante más de tres años.

El evento fue presentado por Ulises “Cloroformo” López, promotor de la jornada, quien anticipó que la propuesta buscará recuperar las grandes noches del boxeo local. El festival será organizado junto con el club Talleres y contará con una ambientación especial, música, sorteos y un espectáculo para cerrar la noche.

“Estamos organizando algo muy bueno. Creo que se va a asemejar mucho a cuando yo estaba peleando. El estadio lo permite, Sionista es muy lindo. Lo vamos a ambientar tipo Las Vegas”, adelantó López.

Una puesta en escena especial

El promotor explicó que la estructura ubicada sobre el ring estará completamente rodeada por pantallas LED. Además, habrá un DJ encargado de musicalizar la jornada y diferentes sectores para que el público pueda seguir los combates.

“Arriba va a haber todo LED. Va a ser todo el cuadrado completo, con un buen DJ. Va a haber mucho show”, describió el excampeón argentino, sudamericano y continental de las Américas.

Según detalló, cerca del 60% de las ubicaciones de ringside ya habían sido reservadas, pese a que todavía restaban varias semanas para la realización del festival. Las entradas podrán adquirirse mediante transferencia y los espectadores recibirán un código QR para ingresar.

La cartelera de la velada boxística

La programación incluirá seis peleas amateurs y diferentes enfrentamientos profesionales. Uno de los cruces aficionados más esperados tendrá como protagonista a Zamira Béber, quien disputará el título internacional Dos Orillas frente a una boxeadora uruguaya.

También se incorporó una eliminatoria de la categoría cadetes. López destacó que los representantes locales cuentan con un buen nivel y recordó la favorable respuesta del público durante el último festival que organizó.

“Buscamos un buen nivel amateur. Son todos chicos de Paraná a los que les falta poco para ser profesionales”, señaló el promotor.

Dentro de la cartelera rentada se producirá el debut profesional de Nicolás Plagliaruzza, quien enfrentará a un rival de Colón. Además, Dimas Garateguy, con más de 20 combates disputados, protagonizará la pelea de fondo a ocho rounds frente a un representante de Santa Fe.

El esperado regreso de Milagros Segovia

Otro de los momentos centrales de la noche será el regreso de Milagros Segovia. La campeona nacional, bicampeona provincial, campeona regional e interprovincial enfrentará a Loyola, una experimentada boxeadora de Córdoba.

Segovia permaneció más de tres años alejada de la competencia luego de convertirse en madre de Miqueas, quien actualmente tiene tres años. Durante ese período acompañó diferentes festivales y reconoció que extrañó profundamente la sensación de subir al ring.

“Estoy contenta porque voy a volver a lo que amo. Empecé a entrenar a los 14 años junto con mi entrenador, mi maestro y mi formador”, expresó la púgil paranaense.

Una exigente preparación para volver

La boxeadora admitió que el regreso a los entrenamientos no fue sencillo. Después del prolongado período de inactividad, debió recuperar progresivamente su estado físico y volver a adaptarse a las exigencias de la disciplina.

“Costó. Fueron más grandes mis ganas de volver y trataba de no rendirme. Fue duro porque habían pasado tres años y no era la misma. Sentía que podía dar más y, por ahí, en los entrenamientos estaba un poco floja”, relató.

Sin embargo, destacó el trabajo realizado junto con su equipo en la preparación física y boxística. “Venimos bien y ya estoy cerca de ser la que era”, afirmó.

La deportista señaló que, con el paso del tiempo, logró valorar el proceso atravesado desde que interrumpió su carrera. “Ahora lo veo y fue de un rato para el otro. Pasó rápido. Volví a lo que quería y valió la pena todo el proceso, que fue duro”, sostuvo.

El sueño de convertirse en campeona mundial

Milagros Segovia explicó que decidió transitar esta nueva etapa con tranquilidad, aunque mantiene importantes objetivos para su carrera deportiva. Su máxima aspiración será alcanzar un título mundial.

“Lo tomo tranquilo, pero tengo metas. Con el boxeo quiero llegar a ser campeona del mundo, quiero llegar lo más alto posible en mi carrera”, aseguró.

Paralelamente, comenzó a formarse para colaborar con las clases de la Escuela Municipal de Boxeo. La deportista contó que su entrenador la prepara para transmitir sus conocimientos y, eventualmente, reemplazarlo al frente de las prácticas.

“Él me viene formando mucho para que vaya aprendiendo día a día y pueda ayudarlo a dar clases. Estamos enfocados en todo eso y en seguir creciendo en la carrera del boxeo”, añadió.

Entradas, sorteos y música

Las entradas populares tendrán un valor de 20.000 pesos, mientras que las plateas costarán 25.000. Las ubicaciones de ringside se ofrecerán a 35.000 pesos y también habrá sectores especiales con sillones y mesas ratonas por 45.000 pesos.

Durante la velada se sortearán viajes a Bariloche, Córdoba, Mendoza y Carlos Paz, además de cenas, estadías, jornadas de spa y otros premios aportados por empresas y comercios.

El club Sionista se prepara para una gran velada boxística

Luego de las peleas se presentará el grupo Pegó en el Palo para cerrar la noche. López destacó que el objetivo será consolidar nuevamente a Paraná como una plaza boxística y acompañar los proyectos de las instituciones organizadoras.

“Necesitamos que la gente nos acompañe para que Paraná vuelva a ser plaza de boxeo. Ojalá que reventemos el estadio y en diciembre podamos hacer otro festival, quizás con algún título en juego”, concluyó.