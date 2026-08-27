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Paraná Alerta meteorológica en Paraná

Posibles tormentas en Paraná: recomiendan evitar circular y tener a mano los números de emergencia

Protección Civil mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de lluvias y tormentas durante la madrugada. El coordinador del organismo, Lucas García, pidió evitar desplazamientos durante fenómenos intensos y recordó que el 103 permanece activo para emergencias.

27 de Agosto de 2026
Posibles tormentas en Paraná: recomendaciones de Protección Civil.,
Posibles tormentas en Paraná: recomendaciones de Protección Civil., Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Protección Civil mantiene un monitoreo permanente ante la posibilidad de lluvias y tormentas durante la madrugada. El coordinador del organismo, Lucas García, pidió evitar desplazamientos durante fenómenos intensos y recordó que el 103 permanece activo para emergencias.

Las posibles tormentas en Paraná mantienen en alerta a Protección Civil ante el ingreso de un frente que podría generar lluvias durante la madrugada de este viernes. Lucas García, coordinador del organismo municipal, brindó recomendaciones a la población y destacó la importancia de priorizar la prevención.

 

 

Según explicó en entrevista con Elonce, la alerta meteorológica comenzó a regir a las 18 horas de este jueves y se extenderá durante el viernes. Los radares que monitorean junto a la Agencia Federal de Emergencias indican que una masa de inestabilidad podría ingresar entre las 3 y las 5 de la madrugada.

 

 

García aclaró que, hasta el momento, no existen indicios que permitan anticipar una tormenta de gran magnitud en Paraná. Sin embargo, remarcó: "Como siempre decimos, no alertar, pero sí hay que prevenir a la ciudadanía".

 

Qué hacer ante una tormenta fuerte

 

Entre las principales recomendaciones, el coordinador pidió reducir al mínimo los desplazamientos si se registran fenómenos intensos. "En caso de que hubiera una tormenta fuerte, tratar de no circular", señaló. Para quienes necesariamente deban salir a trabajar, recomendó "circular con precaución".

 

También aconsejó tener disponibles los teléfonos de emergencia. En ese sentido, recordó que el 103 de Protección Civil permanece activo para recibir llamados de los vecinos. "Es un número de emergencia en el cual el vecino puede llamar para comunicarse", explicó García, quien indicó que muchas intervenciones suelen producirse durante la madrugada.

 

 

El municipio mantiene además un monitoreo permanente ante posibles anegamientos, acumulaciones de agua y otras contingencias. García señaló que existe un comité de crisis municipal y mapas que permiten identificar zonas y situaciones potencialmente vulnerables.

 

Monitoreo permanente de la situación

 

Protección Civil trabaja con información de la Agencia Federal de Emergencias para seguir en tiempo real la evolución de las condiciones meteorológicas y de los ríos. García indicó que, por el momento, la situación hídrica se mantiene estable.

 

El funcionario insistió en que los fenómenos meteorológicos pueden cambiar rápidamente y que resulta fundamental mantenerse informado por canales oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante tormentas fuertes y comunicarse con el 103 frente a una emergencia.

 

Rige un alerta por tormentas para Paraná y parte de Entre Ríos

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Paraná Protección Civil Tormentas fuertes alerta lluvias
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