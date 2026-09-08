Boca quiere dar el primer paso en La Bombonera frente a San Pablo por la Copa Sudamericana: empata 0 a 0

Se pone en marcha la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana con Boca y San Pablo como protagonistas en Buenos Aires. Seguí las incidencias del partido.
Boca enfrenta a San Pablo en La Bombonera en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Se juega desde las 21:30 horas de la noche del martes.
Boca dejó en el camino a O’Higgins de Chile y Recoleta de Paraguay, mientras que el elenco paulista superó a Bolívar de Bolivia para alcanzar esta instancia.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 minutos: duro choque entre Rafael y Miguel Merentiel
El arquero de San Pablo salió a cortar un centro y se llevó puesto al delantero uruguayo en medio de la disputa por la pelota.
34 minutos: se animó Blanco desde lejos
El lateral izquierdo se desprendió del fondo y ejecutó un disparo en la puerta del área que se perdió por encima del travesaño.
30 minutos: Calleri le erró al arco
El atacante del San Pablo recibió un centro atrás en el área y definió con la cara abierta de su botín derecho, pero su disparo se fue muy lejos del arco de Álvaro Montero.
22 minutos: volea desviada de Leandro Paredes
El volante central finalizó el ataque con un disparo de primera, que se perdió a metros del palo derecho de Rafael.
16 MINUTOS: ¡MANOTAZO CLAVE DE MONTERO!
El arquero de Boca Juniors despejó un cabezazo a corta distancia de Luciano al córner.
10 minutos: un primer boceto con Boca replegado y San Pablo con la pelota
El Tricolor maneja la tenencia en este inicio sin profundidad en el área de Álvaro Montero, mientras que el Xeneize apuesta al contragolpe.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.
San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Pablo Maia; Artur, Jonathan Calleri y Luciano. DT: Dorival Júnior.