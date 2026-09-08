Las selecciones nacionales de Sóftbol se preparan para los Juegos ODESUR 2026, una competencia internacional que tendrá a Paraná como escenario de esta disciplina. Los planteles femenino y masculino afrontan la recta final antes del certamen y estuvieron presentes este martes en el estadio Nafaldo Cargnel, donde se inauguró un nuevo sistema de iluminación para acondicionar el diamante de cara al torneo.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto y compartió un momento con integrantes de ambos seleccionados. Incluso tomó una pelota y se animó a participar de la práctica, en una jornada que permitió mostrar parte de los preparativos para recibir a deportistas de diferentes países.

“Estamos acá en la capital nacional del sóftbol. Muy contentos también de que seamos subsede de los Juegos Sudamericanos que se hacen en Santa Fe, algo que veníamos hablando desde el principio. Para nosotros es un honor. Estoy seguro de que vamos a dejar bien parada a la provincia”, expresó Frigerio ante Elonce.

Las selecciones argentinas se preparan para competir

El mandatario provincial hizo especial hincapié en las expectativas depositadas en los representativos nacionales. Los equipos argentinos llegarán al certamen con la intención de ser protagonistas frente a algunos de los mejores seleccionados de la región.

“Tenemos además equipos femenino y masculino muy competitivos que van a dar pelea”, aseguró Frigerio, quien valoró que Paraná haya sido seleccionada como subsede para una disciplina estrechamente vinculada con la historia deportiva de la ciudad.

En ese sentido, agregó: “Los Juegos Suramericanos son muy importantes, se hacen en la provincia vecina de Santa Fe y que nos hayan elegido como subsede para el sóftbol, siendo además la capital nacional del sóftbol, tiene mucha lógica, pero no deja de ser un honor y una satisfacción”.

El desafío internacional para el sóftbol argentino

La competencia masculina tendrá entre sus grandes protagonistas a Venezuela, selección que fue señalada durante la jornada como uno de los principales rivales a vencer. Argentina, por su parte, llegará al torneo luego de haber obtenido el subcampeonato panamericano este año.

“Recién pregunté quién era el equipo a vencer y vienen los venezolanos, que son campeones del mundo. Así que ese va a ser un lindo desafío también”, sostuvo Frigerio.

El gobernador consideró que albergar una competencia de estas características representa una responsabilidad para la provincia. “Orgullo, satisfacción y mucho compromiso también de hacer las cosas como corresponde en unos Juegos Suramericanos que son tan importantes para el deporte de toda la región”, afirmó.

Paraná se prepara para recibir los ODESUR

Mientras las selecciones nacionales avanzan con su preparación deportiva, el estadio Nafaldo Cargnel también fue puesto a punto para recibir la competencia. Este martes quedaron formalmente inauguradas las nuevas luminarias que permitirán desarrollar encuentros durante la noche.

“Hoy estamos inaugurando la iluminación del estadio, que era fundamental. Es un pedido de la asociación de muchísimo tiempo y es fundamental para estos juegos porque muchos partidos se van a hacer de noche. Era necesario que se hiciera y Enersa pudo cumplir con esta promesa de hace algunos años”, explicó Frigerio.

La intervención incluyó la colocación de 40 reflectores LED de 600 watts, además del cableado y otros elementos necesarios para su funcionamiento. La inversión informada durante el acto fue de aproximadamente 30 millones de pesos.

“Preparar la casa” para recibir a los deportistas

Desde Enersa explicaron que las características de las luminarias respondieron a las exigencias previstas para la competencia internacional. “Se pusieron 40 reflectores LED de 600 W. Eso era lo que nos pedía la organización. Estábamos en los estándares que nos estaban pidiendo, entre 400 y 600, y pusimos los de 600. Creo que la visión que quedó en todo el diamante es más que suficiente para desarrollar la actividad”, señaló Uriel Brupbacher, presidente de Enersa.

También destacaron la importancia de acondicionar el escenario antes de la llegada de las delegaciones: “Nos habíamos comprometido a preparar la casa para recibir a todos los visitantes que vengan a disfrutar de este deporte tan propio, tan entrerriano y tan bien representado. La casa tenía que estar bien ordenada y eso fue lo que hicimos. Nos comprometimos y llegamos en tiempo y forma para que esto se desarrolle de la mejor manera posible”.

Fabián Medina, por su parte, expresó la satisfacción de la dirigencia del sóftbol por la concreción de las mejoras. “Realmente para nosotros es una enorme satisfacción y un enorme orgullo que Entre Ríos sea sede de los Juegos Sudamericanos. Muy felices porque se cumplió la palabra empeñada”, señaló.

El acompañamiento al sóftbol entrerriano

Medina recordó que las mejoras habían sido planteadas durante conversaciones previas con las autoridades provinciales. “Lo conversamos en su momento con el gobernador personalmente, acá en esta cancha. Estos dos sueños están cumplidos”, expresó.

Además, valoró el respaldo recibido para concretar las obras: “Muy agradecidos al Gobierno de la provincia, muy agradecidos al secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga. Para nosotros, instituciones que somos netamente amateur, sin el acompañamiento gubernamental esto sería imposible. Así que muy agradecidos y seguramente vamos a ir por mucho más”.

Por su parte, Uranga recordó las gestiones realizadas para conseguir que la disciplina tuviera a Paraná como escenario. “Empezamos a hablar con todos los que había que hablar, con Santa Fe primero, con Nación, tanto con la Secretaría de Deportes como con el Comité Olímpico. Acá estamos felices de la vida, tratando de aportar al máximo y de alivianarle la carga a cada uno que tenga este tipo de emprendimientos, que son fundamentales para la práctica deportiva en la provincia”.

Cuándo jugarán las selecciones nacionales de Sóftbol

De acuerdo con lo informado durante la transmisión de Elonce, la actividad del sóftbol comenzará el 15 de septiembre en Paraná. La rama femenina competirá entre el 15 y el 18, mientras que desde el 21 será el turno de los varones.

El estadio Nafaldo Cargnel será el escenario de los encuentros y contará con entrada libre y gratuita. De esta manera, los aficionados tendrán la posibilidad de observar una competencia internacional y acompañar a los representativos argentinos.

Con los seleccionados ultimando su preparación y el diamante acondicionado para recibir encuentros nocturnos, Paraná se encamina hacia una de las citas deportivas internacionales más importantes de su calendario. La tradición de la capital entrerriana en el sóftbol tendrá una nueva vidriera cuando las selecciones nacionales salgan al campo para disputar los Juegos ODESUR 2026.