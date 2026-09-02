Colonia Ensayo invita a la comunidad a la segunda Fiesta del Vino y la Empanada

REDACCIÓN ELONCE
Colonia Ensayo celebrará el 12 de septiembre la segunda edición de la Fiesta del Vino y la Empanada. Habrá concurso de empanadas, vinos entrerrianos, espectáculos musicales y propuestas turísticas para disfrutar durante toda la jornada.
La Fiesta de la Empanada y el Vino en Colonia Ensayo tendrá su segunda edición el sábado 12 de septiembre, con una propuesta que combinará gastronomía, producción vitivinícola, música y turismo. El evento será con entrada libre y gratuita y las actividades centrales comenzarán desde las 18 horas.
La presentación contó con la participación de Sebastián Bel, secretario ejecutivo de Turismo de Entre Ríos; Cristian Guillermo Kemerer, presidente comunal de Colonia Ensayo; y Leandro Jacob, de Bodega y Viñedo Los Aromitos, quienes brindaron a Elonce detalles de la iniciativa.
"Uno de los productos que venimos desarrollando desde la gestión es el enoturismo", explicó Bel. En ese sentido, destacó que la celebración representa "un claro ejemplo donde el sector privado y el Estado pueden presentar un evento" que permita mostrar la gastronomía y las producciones típicas de Entre Ríos.
Una fiesta para mostrar Colonia Ensayo
Kemerer confirmó que el evento principal comenzará alrededor de las 20:30 horas. "Orgullosamente estamos presentando la segunda fiesta, que se realiza de manera mancomunada entre la comuna y el Viñedo Los Aromitos", expresó.
Además, destacó la participación de instituciones, emprendedores y vecinos de la localidad, que participarán junto con emprendedores en la comercialización de empanadas. "Es una fiesta con entrada libre y gratuita donde todos pueden participar y que le da vida al pueblo y a sus emprendedores", sostuvo.
El presidente comunal señaló que la intención es consolidar una celebración que identifique a la localidad. "Queríamos implementar una fiesta que identifique al pueblo, abrir las puertas de Colonia Ensayo y que sean conocidos los lugares turísticos que tenemos, la gastronomía y el viñedo", afirmó.
Concurso de empanadas, música y vinos
Uno de los principales atractivos será el concurso de elaboración de empanadas, que se desarrollará entre las 18 y las 21. Los participantes deberán realizar todo el proceso, desde la preparación de la masa hasta el relleno, y habrá premios para los ganadores.
La programación artística incluirá la presentación del ballet Amanecer en Colonia y los grupos Maravilla Alemana, Cumbia Alternativa 24 y Estilo Vargas. Kemerer recomendó a quienes concurran llevar sillones para disfrutar de los espectáculos, aunque también habrá mesas disponibles en el predio.
Por su parte, Leandro Jacob, de Bodega y Viñedo Los Aromitos, definió la combinación que da nombre a la celebración como "el maridaje perfecto". "Es una comida tan popular y tan nuestra con la bebida nacional, que es el vino. Que se hayan unido para esta fiesta nos parece un lindo motivo para encontrarnos", expresó.
Una propuesta para disfrutar durante todo el día
La invitación no se limita a la celebración nocturna. Durante la jornada habrá visitas guiadas al viñedo y los visitantes podrán recorrer diferentes atractivos de Colonia Ensayo y sus alrededores, como el Salto de la Olla y sectores con acceso al río y miradores.
"La invitación es a pasar todo el día y cerrar la noche con la fiesta, con baile, música y mucha diversión", resumió Jacob.