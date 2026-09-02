UPCN rechazó responsabilizar a empleados por las dificultades en la atención en OSER

Flavia Maidana rechazó responsabilizar a los trabajadores por las dificultades de atención en OSER y cuestionó declaraciones del vicepresidente Ricardo García. Aseguró que esa postura no fue consensuada por el Directorio y pidió revisar directivas y procedimientos.
La vocal de la Obra Social de Entre Ríos en representación de los trabajadores del sector público, Flavia Maidana, rechazó responsabilizar a los empleados por las dificultades de atención en OSER y manifestó su desacuerdo con declaraciones realizadas por el vicepresidente de la obra social, Ricardo García, quien había hecho referencia a supuestas respuestas erróneas brindadas por empleados a los afiliados.
La vocal sostuvo que cualquier inconveniente de esas características debe analizarse dentro del Directorio y no atribuirse directamente al personal. “Como vocal representante de los trabajadores del sector público no estoy de acuerdo con esa opinión. En todo caso, es una situación que se debe analizar en el marco de una reunión de Directorio y, a partir de ahí, se tomarán las definiciones que sean necesarias”, señaló Maidana.
La representante de los trabajadores respondió así a expresiones públicas de García, quien había mencionado la existencia de “respuestas erróneas” por parte del personal que atiende a los afiliados y anticipado medidas destinadas a individualizar a los empleados que proporcionaran “información equivocada”.
Maidana dijo que la postura de García no representa al Directorio
Maidana sostuvo que las dificultades que puedan surgir en la relación cotidiana entre OSER y sus afiliados requieren un análisis más amplio. A su entender, antes de atribuir responsabilidades al personal que mantiene contacto directo con los usuarios deben revisarse las decisiones y procedimientos internos.
“Antes de señalar a quienes se encuentran en la atención directa es necesario revisar también las decisiones, directivas y procedimientos que determinan cómo se desarrolla esa tarea”, planteó.
Además, la vocal aseguró que las declaraciones realizadas por García no reflejan una posición consensuada dentro del Directorio de OSER. Según explicó, las decisiones del organismo se adoptan de manera unánime y el criterio expresado públicamente por el vicepresidente no habría sido tratado ni acordado previamente por el cuerpo.
“Los trabajadores no son responsables de muchas de las cosas que ocurren en la relación con el afiliado o en la atención del afiliado”, afirmó Maidana, quien representa a UPCN dentro de la conducción de la obra social provincial.
En esa línea, sostuvo que desde la representación gremial “no se ha promovido una política ni un lineamiento que apunte a responsabilizar a los trabajadores por estas situaciones”.
La vocal consideró que los problemas en la atención pueden estar relacionados con distintos eslabones del funcionamiento interno y, por ese motivo, reclamó que las responsabilidades sean analizadas de manera integral.
Impulsan una capacitación continua para el personal
En contraposición con la posibilidad de señalar individualmente a empleados, Maidana destacó que desde su vocalía se impulsa un Programa de Capacitación Continua destinado a los agentes que trabajan en las diferentes sedes de OSER.
De acuerdo con lo expresado por la dirigente, la iniciativa ya obtuvo la aprobación del Directorio y tiene como objetivo fortalecer las herramientas del personal encargado de la atención directa y mejorar el vínculo cotidiano con los afiliados.
La representante sostuvo además que los funcionarios deben asumir la responsabilidad correspondiente ante eventuales errores, omisiones o confusiones dentro de los procedimientos de la obra social.
“Hay que revisar también las directivas y la forma en que se encaran las cuestiones vinculadas con las prestaciones”, manifestó Maidana.
En ese sentido, consideró que el compromiso por mejorar el funcionamiento de OSER debe involucrar por igual a funcionarios, gerentes y directivos, y planteó que quienes ocupan puestos de conducción deben “predicar con el ejemplo”.
Reclamo por un análisis integral de la atención en OSER
El contrapunto entre dos integrantes de la conducción de OSER quedó planteado alrededor de cómo abordar los inconvenientes que los afiliados puedan encontrar al solicitar información o gestionar prestaciones.
Mientras García había puesto el foco en supuestas respuestas incorrectas brindadas desde la atención al público, Maidana rechazó que las dificultades puedan reducirse exclusivamente a la actuación de esos empleados.
Para la vocal, garantizar una respuesta adecuada requiere evaluar el funcionamiento completo de la obra social, desde las disposiciones adoptadas por sus autoridades hasta la manera en que esas decisiones son comunicadas e implementadas en cada sede.
“Mejorar la atención y garantizar una respuesta adecuada a los afiliados requiere analizar integralmente el funcionamiento de OSER y no reducir las dificultades a la tarea de los trabajadores que se encuentran en contacto directo con quienes concurren a la obra social”, concluyó.
De esta manera, Maidana planteó públicamente sus diferencias con el vicepresidente de OSER y reclamó que cualquier definición sobre la atención a los afiliados sea discutida formalmente en el Directorio antes de avanzar sobre posibles responsabilidades de los empleados.