Prorrogaron por 100 días la prisión preventiva de Pablo Laurta

La jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, prorrogó por 100 días la prisión preventiva de Pablo Laurta, el ciudadano uruguayo de 40 años investigado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio y acusado además por los asesinatos de su expareja y la madre de ella en Córdoba.

La magistrada dispuso que Laurta continúe a disposición del Juzgado de Garantías Nº4 y permanezca alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. De esta manera, extendió la medida cautelar que pesa sobre el acusado mientras avanza la investigación entrerriana.

En Entre Ríos, los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning le atribuyen el homicidio criminis causa de Martín Sebastián Palacio, el remisero que habría sido contratado por Laurta durante el recorrido que realizó antes de trasladarse hacia Córdoba.

Al resolver la continuidad de la prisión preventiva, Seró también tuvo en cuenta que Laurta es requerido por la Justicia de Córdoba. Por ese motivo, dispuso comunicar la decisión a la Unidad Penal de Cruz del Eje y a la magistratura interviniente en esa provincia.

La resolución estableció además medidas para garantizar el derecho de defensa del acusado mientras permanece detenido en Paraná.

En ese sentido, su abogado defensor, Augusto Laferriere, deberá disponer de al menos 30 minutos semanales para comunicarse con Laurta, ya sea mediante videollamada u otro mecanismo telemático, para abordar cuestiones relacionadas con su defensa.

El crimen del remisero Martín Palacio

Según la hipótesis de la investigación, Laurta contrató a Palacio para trasladarse y posteriormente lo habría asesinado. El cuerpo del remisero fue encontrado días después y las pericias determinaron que había sido desmembrado.

Para los investigadores, el homicidio habría ocurrido antes del doble femicidio registrado en Córdoba y estaría relacionado con el desplazamiento que Laurta realizó hacia esa provincia. La acusación sostiene que el cuerpo de Palacio fue desmembrado con el objetivo de ocultar el crimen.

La secuencia culminó con la detención del sospechoso en Gualeguaychú, cuando intentaba continuar su fuga. Desde entonces, quedó involucrado en investigaciones judiciales abiertas tanto en Entre Ríos como en Córdoba.

Los crímenes por los que será juzgado en Córdoba

En la provincia mediterránea, Laurta está acusado de haber asesinado a Luna Giardina, su expareja, y a Mariel Zamudio, madre de la joven, en octubre de 2025. De acuerdo con la investigación, ambos homicidios ocurrieron en la vivienda de las víctimas.

Tras los crímenes, el acusado habría escapado llevándose al hijo de cinco años que tenía en común con Giardina. El niño fue posteriormente localizado sano y salvo.

La causa por el doble femicidio fue elevada a juicio y el debate oral está previsto para comenzar el 8 de marzo de 2027. El expediente también contempla otros hechos relacionados con el incumplimiento de restricciones judiciales y la sustracción del menor.