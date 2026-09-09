Juzgan al policía acusado de matar a su padre, madrastra y hermano

El juicio al policía acusado de un triple crimen comenzó este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores. Francisco Waldemar Reddy, de 22 años, llega al debate imputado por los asesinatos de su padre, Diego Reddy, de 44; su madrastra, María Eugenia Suárez, de 47; y su medio hermano Ignacio Reddy, de 11, ocurridos el 29 de diciembre de 2023 en una estancia del partido bonaerense de Chascomús.

El acusado fue trasladado desde el penal de Batán, donde permanecía alojado en un pabellón destinado a detenidos vinculados con fuerzas de seguridad. Reddy pertenecía a la Policía Bonaerense, aunque al momento de los hechos se encontraba de licencia y debía reincorporarse a sus funciones el mismo día en que ocurrió el triple crimen. Durante la investigación fue indagado en dos oportunidades, pero se negó a declarar y no brindó su versión sobre lo sucedido.

Francisco Reddy, acusado de la masacre de Chascomús.-

La acusación estará a cargo del fiscal de juicio Juan Manuel Dávila y la defensa será ejercida por el defensor oficial Diego Marcelo González. Se previeron dos audiencias, programadas para el jueves y el viernes, en las que declararán peritos, investigadores y familiares de las víctimas. Reddy enfrentará cargos diferentes por cada hecho y, en caso de ser declarado culpable, podría recibir una condena a prisión perpetua, según publicó Clarín.

Las pruebas incorporadas a la causa

Entre los elementos centrales de la investigación apareció un rifle calibre 22 marca Mahely, que Reddy le había pedido prestado a un tío con el argumento de que lo utilizaría para “ir a cazar chanchos”. El arma fue encontrada detrás del asiento de una camioneta Chevrolet S10 modelo 2008 que el acusado había comprado a un vecino de Ayacucho un día antes de los homicidios. Además, el dermotest practicado al joven detectó restos de pólvora en sus manos y brazos.

El rifle Mahely, calibre 22, que encontraron detrás del asiento de la camioneta de Francisco Reddy, acusado de la masacre de Chascomús (foto Clarín)

La fiscalía también investigó un posible móvil económico relacionado con la venta de ganado perteneciente al establecimiento donde trabajaba el padre del acusado. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Reddy habría vendido al menos 20 vacas de cría Aberdeen Angus el 28 de diciembre, sin conocimiento de su padre, por una suma de 3,4 millones de pesos. Los animales habrían sido comercializados a un valor inferior al habitual y la operación no habría sido registrada formalmente.

Diego Reddy trabajaba como puestero en la estancia Los Pinos, ubicada a unos 10 kilómetros de la Ruta 2, sobre el camino conocido como Bajada Puerta del Diablo. Los propietarios del campo se encontraban de viaje en Egipto cuando fueron informados sobre los homicidios y tuvieron que adelantar su regreso. La fiscalía procurará determinar durante el juicio si el conflicto por la venta de los animales estuvo vinculado con los ataques.

Cómo se reconstruyeron los homicidios

De acuerdo con la acusación, los crímenes se produjeron el viernes 29 de diciembre de 2023, entre las 18 y las 19.30. María Eugenia Suárez habría recibido un disparo en la nuca mientras cocinaba dentro de la vivienda. El fiscal de instrucción, Jonatan Robert, sostuvo durante la investigación: “Ella quizás nunca se enteró”, al referirse a las circunstancias en las que habría ocurrido el ataque.

La fiscalía indicó que posteriormente el acusado se habría dirigido hacia el galpón donde se encontraba Ignacio. El niño recibió un disparo en el abdomen y sufrió lesiones en el bazo y el riñón izquierdo. También habría sido golpeado en la cabeza con un elemento contundente que no pudo ser localizado. Fue encontrado con vida cerca de las 20.30, luego de que el encargado del campo advirtiera que un tractor permanecía encendido dentro del galpón, pero murió más tarde en el Hospital San Vicente de Paul.

El cuerpo de Diego Reddy fue localizado el 31 de diciembre entre pastizales situados a unos 200 metros de la casa. Presentaba dos heridas de bala, una de ellas en un antebrazo y el pecho, y otra en la nuca. Los investigadores consideraron que el hombre pudo haber intentado escapar u ocultarse en el campo antes de ser atacado. En los primeros momentos había sido buscado como posible sospechoso, aunque no registraba antecedentes de violencia.

La denuncia sobre un supuesto secuestro

Después de los homicidios, mientras todavía no había sido encontrado el cuerpo de su padre, Francisco Reddy aseguró que había recibido una comunicación en la que le exigían siete millones de pesos por un supuesto secuestro extorsivo. Los investigadores analizaron sus teléfonos y registros de comunicaciones, pero determinaron que esa llamada nunca había existido.

El paso de la camioneta conducida por Francisco Reddy a las 19.43 del 29 de diciembre, en sentido hacia la ruta 2. Ya había cometido la masacre de Chascomús (foto Clarín)

Esa versión se incorporó como otro elemento dentro de la hipótesis fiscal. La acusación sostendrá que el joven intentó desviar la investigación y explicar la desaparición de Diego Reddy mediante un secuestro que no había ocurrido. La defensa podrá cuestionar las pruebas y presentar su teoría durante las dos audiencias previstas.

El acusado no confesó los homicidios ni declaró durante la etapa de instrucción. En el inicio del debate tendrá nuevamente la posibilidad de prestar declaración, aunque podrá abstenerse sin que esa decisión sea considerada una presunción de culpabilidad.

El vínculo con el juicio por Fernando Báez Sosa

El debate se desarrollará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores, el mismo organismo que intervino en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 frente a un boliche de Villa Gesell. Dos de los magistrados que integrarán el tribunal también participaron de aquel proceso.

Los jueces serán Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti. En el juicio por Báez Sosa, el tercer integrante había sido Emiliano Javier Lázzari. El fiscal Juan Manuel Dávila también intervino en aquel debate, que concluyó con cinco condenas a prisión perpetua y otras tres penas de 15 años para los rugbiers acusados.

En esta causa, Reddy será juzgado por homicidio calificado por el vínculo respecto de su padre; homicidio agravado por alevosía por la muerte de su madrastra; y homicidio simple por el asesinato de su medio hermano. La calificación definitiva será determinada por el tribunal después de escuchar a las partes y evaluar las pruebas.

El pedido de la familia de las víctimas

Antes del comienzo del juicio, familiares de Diego Reddy, María Eugenia Suárez e Ignacio Reddy difundieron un comunicado en el que pidieron respeto y confiaron en que el proceso judicial determinara las responsabilidades correspondientes. También solicitaron que las víctimas fueran recordadas por sus vidas y no solamente por las circunstancias de sus muertes.

Diego, Francisco e Ignacio Reddy, durante el cumpleaños número 8 del nene, junto con María Eugenia Suárez y los dos hijos de su primer matrimonio (foto Clarín)

“Desde el momento en que perdimos a nuestros seres queridos, nuestras vidas cambiaron para siempre. No existen palabras suficientes para describir el dolor, la impotencia y la tristeza que sentimos ante una pérdida tan injusta y dolorosa”, expresaron. En otro tramo, agregaron: “Nuestro único pedido es justicia, verdad y respeto por las víctimas y por quienes quedamos atravesando este enorme dolor”.

Los familiares señalaron que no tenían intención de mantener contacto con el acusado y reclamaron preservar la memoria de las tres víctimas. “Queremos que se recuerde a nuestros seres queridos por quienes fueron, por su vida, por su familia y por todo lo que significaron para quienes tuvimos la suerte de compartirla”, manifestaron antes del inicio del debate.