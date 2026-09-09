Cuatro detenidos por distintos intentos de robo durante la madrugada en Paraná

La Policía intervino en tres hechos durante la madrugada. Cuatro personas fueron detenidas por robos y tentativas contra viviendas y comercios de Paraná.
Cuatro personas fueron detenidas durante distintos procedimientos policiales realizados en la madrugada de este miércoles en Paraná. Las intervenciones estuvieron relacionadas con el robo de herramientas de una vivienda y dos intentos de ingresar a comercios, según se informó desde la Policía a Elonce.
Uno de los procedimientos ocurrió en la intersección de calles 3 de Febrero y Almirante Brown, donde efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a un hombre que aceleró su marcha al advertir la presencia del móvil policial.
Los uniformados decidieron identificarlo y comprobaron que llevaba una motosierra y una amoladora envueltas en una campera. Al ser consultado por la procedencia de los elementos, brindó distintas versiones y posteriormente reconoció que los había sustraído de un domicilio cercano.
Tras realizar averiguaciones en el sector, los policías localizaron al propietario de los elementos. El damnificado confirmó que la motosierra y la amoladora habían sido retiradas de un quincho abierto ubicado en el patio de su vivienda.
La situación fue comunicada al fiscal en turno, quien dispuso la detención del sospechoso y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales. En tanto, las herramientas secuestradas fueron restituidas a su propietario.
Intentaron ingresar a un comercio
Otro procedimiento se desarrolló en calle Pronunciamiento, después de que un llamado al 911 alertara sobre un hombre y una mujer que intentaban forzar el ingreso a un local comercial.
Según se indicó, la alarma del establecimiento se activó y los sospechosos escaparon del lugar. Al arribar, los efectivos entrevistaron al vecino que había advertido la situación, quien señaló que ambas personas se habían dirigido hacia un pasillo lindante al comercio.
Con esa información, los policías realizaron una recorrida y consiguieron localizar e interceptar a los dos sospechosos. La Fiscalía fue informada del procedimiento y ordenó la detención de ambos por tentativa de robo y su traslado a la Alcaidía.
Un hombre fue sorprendido cuando bajaba de un poste
El tercer episodio ocurrió en calle Soldado Mosto, donde otro llamado al 911 advirtió sobre la presencia de un hombre en los techos de una distribuidora.
Cuando los efectivos llegaron al lugar observaron a un individuo que descendía por un poste de luz ubicado junto al establecimiento. Al detectar la presencia policial, el sospechoso escapó por calle Mosto en dirección norte.
La persecución se extendió algunos metros hasta que el hombre fue interceptado en calle Yancovich, cerca de la intersección con Soldado Mosto. Durante la fuga había descartado una campera negra, que posteriormente fue secuestrada.
Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal en turno ordenó la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Alcaidía por tentativa de hurto con escalamiento.