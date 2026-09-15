Murió una adolescente de 15 años antes de ingresar a un recital del grupo surcoreano Stray Kids

Una adolescente de 15 años murió durante la tarde del lunes luego de descompensarse antes de ingresar al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. La joven recibió asistencia médica y fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde se confirmó su fallecimiento.

El episodio ocurrió durante los momentos previos al espectáculo que la banda surcoreana ofreció este lunes. La adolescente se encontraba en el sector de ingreso cuando sufrió la descompensación, publicó La Nación.

Personal de emergencias realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar y posteriormente la trasladó al Hospital Central de San Isidro, situado a unos 400 metros del predio. Allí se constató que había sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Qué reveló la autopsia

La autopsia preliminar indicó que se habría tratado de una muerte natural provocada por una insuficiencia cardíaca no traumática, según informaron fuentes judiciales.

Durante la necropsia se extrajeron muestras para realizar estudios complementarios. Los resultados permitirán precisar las causas del fallecimiento y establecer las circunstancias que derivaron en el paro cardiorrespiratorio.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de San Isidro. Por disposición de la autoridad judicial, la identidad de la adolescente se mantuvo reservada.

La joven era oriunda de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Hasta que concluyan los estudios médicos y periciales, la Justicia continuará reuniendo información para incorporar al expediente.

El operativo dispuesto para el recital

Desde el municipio de San Isidro señalaron que colaboraban con la investigación y se encontraban a disposición de las autoridades judiciales.

El gobierno local indicó que el expediente mediante el cual se autorizó el espectáculo contenía la documentación correspondiente a los servicios de emergencia exigidos para este tipo de eventos.

El operativo incluía ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un plan sanitario aprobado por la Secretaría de Salud municipal. Según se informó, esos dispositivos habían sido verificados por los agentes municipales desplegados en el lugar.

El comunicado de la productora

DF Entertainment, empresa organizadora de los conciertos, expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la adolescente.

“DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida”, manifestó la productora.

Además, indicó: “Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho será brindada por dichas autoridades”.

La presentación de Stray Kids

Stray Kids programó dos presentaciones para los días 14 y 15 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, de acuerdo con la agenda publicada por DF Entertainment. Se trató de la primera visita del grupo de K-pop a la Argentina.

La banda está integrada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. El conjunto debutó oficialmente en 2018 y se convirtió en uno de los principales referentes internacionales de la música surcoreana.