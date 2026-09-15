Un tiroteo terminó con un nene de 7 años muerto en Mendoza: buscan a los autores

Un nene de 7 años fue asesinado durante un tiroteo registrado el lunes por la noche en el asentamiento Villa Junín, en el departamento Las Heras, provincia de Mendoza. La víctima fue identificada como Leonel Santino Ortiz y los responsables del ataque son buscados por la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 21.16, cuando un llamado al sistema de Emergencias alertó sobre numerosas detonaciones de arma de fuego en una vivienda de la zona. Efectivos provinciales fueron enviados al lugar para determinar qué había ocurrido.

Según las primeras averiguaciones, varias personas habrían llegado hasta el domicilio y efectuado numerosos disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al niño, quien se encontraba en el patio de su casa cuando comenzó el ataque.

El nene murió después de ser trasladado al hospital

Leonel fue llevado en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Ingresó con una herida producida por un arma de fuego y recibió asistencia médica de urgencia.

Pese al trabajo de los profesionales, el menor murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por la importante pérdida de sangre ocasionada por la herida.

Tras el ataque, los sospechosos huyeron en un automóvil de color rojo. La Policía de Mendoza desplegó diferentes medidas para intentar localizarlos e identificar a todos los involucrados en el episodio.

El relato de la hermana de Leonel

Valeria, hermana mayor de la víctima, contó a medios locales que el chico se encontraba dentro del terreno familiar cuando se produjeron los disparos. “Me mataron a mi hermano. Quisieron entrar a mi casa, ya había discusión antes. Mi hermanito no tenía la culpa de nada”, expresó.

La joven reclamó que se revisen las cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas, al considerar que las imágenes podrían aportar información para identificar a quienes participaron del ataque.

Hospital Carrillo.

De acuerdo con su relato, horas antes ya se había producido otro episodio contra la vivienda familiar. La mujer aseguró que durante la mañana habían intentado incendiar la precaria estructura desde una de sus ventanas.

Buscan establecer el origen del ataque

La hermana de Leonel señaló que el conflicto estaría relacionado con acusaciones contra otro integrante de la familia por un presunto robo. Esa versión forma parte de los testimonios conocidos hasta el momento y deberá ser corroborada por los investigadores.

La investigación busca reconstruir la secuencia previa al tiroteo, determinar cuántas personas participaron y establecer quién efectuó el disparo que terminó con la vida del niño. También se intenta localizar el vehículo utilizado para escapar.