Cortarán tramo de calle España por un socavón y verificarán posible pérdida de agua

El corte total en calle España se implementará este miércoles entre Pellegrini y San Martín. Personal municipal realizará excavaciones para determinar si el hundimiento de la calzada está relacionado con una fuga en la red de agua potable.
El corte total en calle España se implementará desde las primeras horas de este miércoles en el tramo comprendido entre Pellegrini y San Martín, en Paraná, debido a trabajos preventivos sobre la red sanitaria tras detectarse un socavón en la calzada.
Personal municipal realizará tareas de excavación, descubrimiento y verificación del estado de las cañerías de servicios sanitarios instaladas en ese sector, próximo a la Peatonal San Martín.
La intervención fue programada luego de que en las últimas horas se registrara un hundimiento del pavimento. Previamente, los equipos técnicos efectuaron tareas de observación, relevamiento y diagnóstico para determinar las posibles causas.
Investigarán una posible pérdida de agua
Los trabajos permitirán confirmar si el socavón está vinculado con una pérdida en la cañería distribuidora de agua potable. Según se informó, existe la posibilidad de una fuga que no emerge hacia la superficie de la vía pública.
La excavación permitirá acceder a la infraestructura, determinar el origen del inconveniente y, en caso de comprobarse una pérdida, realizar las reparaciones correspondientes. También se avanzará sobre el sector de la calzada afectado por el hundimiento.
Mientras duren las tareas permanecerá interrumpida totalmente la circulación vehicular sobre calle España entre Pellegrini y San Martín. Se recomendó a los automovilistas circular con precaución por las inmediaciones y utilizar vías alternativas para evitar congestionamientos.