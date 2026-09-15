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Boca Juniors y San Pablo definen el pase a semifinales de la Copa Sudamericana: empatan 0 a 0

Boca Juniors visitará a San Pablo desde las 21.30 en el Morumbí por la revancha de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega con ventaja tras imponerse 1-0 en La Bombonera y ambos entrenadores confirmaron sus equipos.

15 de Septiembre de 2026
Boca y San Pablo definen a un semifinalista.
Boca y San Pablo definen a un semifinalista. Foto: Clarín.

Boca Juniors visitará a San Pablo desde las 21.30 en el Morumbí por la revancha de la Copa Sudamericana. El Xeneize llega con ventaja tras imponerse 1-0 en La Bombonera y ambos entrenadores confirmaron sus equipos.

Boca Juniors y San Pablo definirán este martes en Brasil el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Morumbí y el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará aprovechar la ventaja obtenida en el partido de ida.

 

El Xeneize se impuso por 1-0 en La Bombonera y llegará a la revancha con la posibilidad de avanzar con un triunfo o un empate. El conjunto brasileño, en tanto, necesitará revertir la serie como local.

 

A pocas horas del encuentro quedaron confirmadas las formaciones. Arruabarrena apostará nuevamente por Miguel Merentiel en el ataque, acompañado por Leonel Flores, mientras que Leandro Paredes será uno de los encargados de manejar el mediocampo.

 

Seguí las incidencias del partido

 

29 minutos: San Pablo tuvo el primer acercamiento del partido

Gustavo Santana anticipó a todos en el primer palo a la salida de un tiro libre con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.

 

20 minutos: clima hostil en San Pablo

Los jugadores locales deben convivir con los silbidos que caen de las tribunas por parte de sus hinchas, luego de perder el clásico de este fin de semana ante Palmeiras.

 

10 minutos: momentos de análisis en Brasil

Boca Juniors le tapa los caminos a un San Pablo que se diluye en los últimos metros. Todavía no hay avances claros de ningún equipo en las áreas.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Las formaciones confirmadas

 

San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Danielzinho; Artur, Gustavo Santana y Luciano. DT: Dorival Júnior.

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Temas:

Boca San Pablo Copa Sudamericana
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