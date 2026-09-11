Frigerio recorrió plantaciones de cítricos en Concordia y destacó el potencial del sector para crecer y exportar

La apertura del mercado de Estados Unidos para los cítricos entrerrianos fue uno de los ejes de la recorrida que el gobernador Rogelio Frigerio realizó este viernes por plantaciones de Concordia, donde se reunió con representantes de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino.

Durante el encuentro, productores y autoridades analizaron las dificultades que enfrenta actualmente la actividad y las posibilidades de ampliar los destinos de exportación. El mandatario sostuvo que el sector tiene potencial para incrementar su participación tanto en la economía provincial como nacional.

“Estuvimos recorriendo plantaciones de cítricos dulces y hablando con representantes de la Cámara de Exportadores, que son también principales productores de cítricos de la provincia, sobre las problemáticas que hoy atraviesan y sobre el enorme potencial que tiene este sector en la economía entrerriana y en la economía argentina”, expresó Frigerio.

La búsqueda del mercado estadounidense

El gobernador indicó que uno de los objetivos centrales es conseguir el ingreso de la producción provincial a Estados Unidos. También mencionó entre los asuntos pendientes las normas laborales y determinados aspectos tributarios que afectan al sector.

“Son todos temas en los que venimos trabajando desde el primer momento y sentimos que estamos cada vez más cerca de conseguir que estas restricciones al crecimiento se resuelvan y que podamos desplegar finalmente este enorme potencial que tiene el sector citrícola en nuestra provincia”, afirmó.

El presidente de la Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino, Enrique Yelín, coincidió en la relevancia de ampliar los mercados y destacó las gestiones realizadas por la Provincia para avanzar con Estados Unidos.

“Estamos más cerca”

“Desde el primer momento estamos acompañados por el gobierno provincial. La apertura a Estados Unidos es un tema que el gobernador lleva presente a cada lugar donde puede plantearlo. Es difícil, no es fácil, pero estamos trabajando en eso y nos quedamos con su mensaje de que estamos más cerca”, sostuvo Yelín.

Durante la reunión también se analizaron las condiciones laborales del sector. El dirigente empresario consideró necesario avanzar en cambios que, desde la perspectiva de los productores, otorguen mayor previsibilidad para realizar inversiones.

“Es muy importante para el sector y para la gente, porque va a dar tranquilidad jurídica a los productores para que puedan seguir invirtiendo. Eso forma parte del potencial que tiene esta zona citrícola del litoral”, manifestó Yelín al referirse a una eventual reforma laboral.

Impuestos e inversiones

Otro de los aspectos abordados fue la incidencia de las cuestiones impositivas sobre la producción. Los representantes del sector y el Gobierno provincial analizaron alternativas orientadas a generar condiciones para sostener la actividad y promover nuevas inversiones.

Frigerio planteó que la apertura de mercados, junto con las modificaciones laborales e impositivas analizadas, forman parte de las condiciones necesarias para ampliar la capacidad productiva y exportadora de la citricultura entrerriana.

El encuentro se desarrolló en una de las principales zonas citrícolas de la provincia, donde la producción de cítricos dulces constituye una actividad relevante y tiene una marcada orientación hacia la comercialización dentro y fuera del país.

Qué dijeron sobre los cítricos importados

Yelín también se refirió al ingreso de cítricos provenientes del exterior y relativizó su impacto sobre los productores argentinos. Según explicó, los volúmenes importados son reducidos y responden principalmente a situaciones puntuales de falta de oferta.

“No es un escollo ni fue planteado al gobernador como un tema importante. No es competencia. Argentina está bien atendida por lo que tenemos y, si hay algún problema climático, va a entrar algo de fruta, pero es mínimo; las estadísticas lo dicen”, aseguró.

De acuerdo con el titular de la Cámara, esas importaciones pueden producirse ante períodos de escasez generados por condiciones climáticas, pero no constituyen actualmente una de las principales preocupaciones planteadas por el sector.

La agenda del encuentro quedó así concentrada en la búsqueda de nuevos mercados internacionales, especialmente Estados Unidos, y en las condiciones laborales e impositivas que productores y exportadores consideran necesarias para incrementar las inversiones y desarrollar el potencial de la citricultura provincial.