Aluani entregó equipamiento de alta complejidad al Hospital San Blas de Nogoyá.

La incorporación de los equipos fue posible a partir de gestiones realizadas por la Vicegobernación ante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y contó con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la provincia.
La vicegobernadora, Alicia Aluani, encabezó este viernes la entrega de nuevo equipamiento médico de alta complejidad destinado al Hospital San Blas de Nogoyá, en el marco de las acciones que lleva adelante el gobierno provincial para fortalecer la salud pública y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.
La incorporación de los equipos fue posible a partir de gestiones realizadas por la Vicegobernación ante la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, y contó con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la provincia.
"Para nosotros es un orgullo y una enorme alegría realizar esta entrega, porque nos permite continuar con el fortalecimiento de la salud pública que llevamos adelante junto al gobernador Rogelio Frigerio", destacó Aluani, quien puso en valor el impacto que tendrá la nueva tecnología en la atención de los pacientes.
La vicegobernadora explicó que el desfibrilador automático permitirá intervenir ante emergencias cardíacas; el respirador portátil facilitará la asistencia y el traslado seguro de pacientes críticos, mientras que el ecógrafo de última generación ampliará las posibilidades diagnósticas de los profesionales del hospital. "Cuando los minutos de vida cuentan, estos equipos pueden hacer la diferencia", afirmó.
Asimismo, Aluani destacó el trabajo del personal del nosocomio y remarcó que el fortalecimiento de la salud pública requiere tanto de tecnología como de recursos humanos capacitados y comprometidos. "Agradezco a los médicos, enfermeros y administrativos de este hospital. No solo necesitamos tecnología, sino también ese recurso humano que le suma su vocación a la atención de los pacientes", sostuvo.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, valoró la incorporación del equipamiento y el trabajo articulado con la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande. "Estamos muy contentos de concretar esta entrega de equipamiento, que es muy importante para el Hospital San Blas", expresó. En ese sentido, destacó que desde la Delegación se viene acompañando al Ministerio con ambulancias y equipamiento para atender con rapidez las necesidades planteadas por los efectores de salud.
Blanzaco también resaltó la gestión del director del hospital, Eduardo Elías, y de su equipo de trabajo, al señalar que las incorporaciones responden a las necesidades que transmiten los equipos de gestión locales y permiten fortalecer la atención en cada comunidad.
En tanto, el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, Alejandro Daneri, subrayó el trabajo conjunto con el gobierno provincial. "Para nosotros es algo muy natural trabajar junto a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y responder con gusto a este pedido de la vicegobernadora. Todo esto se da en el marco del Plan Integral de Salud; trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Salud de la provincia para que este apoyo llegue de forma directa a la comunidad", sostuvo.
El director del Hospital San Blas, Eduardo Elías, explicó que el nuevo equipamiento permitirá mejorar especialmente la atención de pacientes críticos y situaciones de trauma agudo. "El ecógrafo viene a mejorar muchísimo la calidad diagnóstica que ofrecemos. Si bien ya realizábamos ecografías, este equipo tiene prestaciones de mayor complejidad que nos permitirán optimizar los diagnósticos en el nosocomio", señaló.
También destacó la importancia del desfibrilador y del respirador portátil para la atención de emergencias y el traslado de pacientes que requieren derivación a centros de mayor complejidad. En ese sentido, explicó que el nuevo respirador permitirá mantener asistidos a los pacientes durante el traslado en ambulancia hacia hospitales de referencia de Paraná, como el San Martín o el San Roque.
Del acto participaron el senador provincial Rafael Cavagna; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; la viceintendenta, Desireé Peñaloza; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; el presidente de la Delegación Argentina ante la CTM de Salto Grande, Alejandro Daneri; el director del Hospital San Blas, Eduardo Elías; autoridades provinciales y locales, personal del nosocomio y vecinos de la comunidad.