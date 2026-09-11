El gobernador supervisó las obras de limpieza y saneamiento del arroyo Manzores.

El gobernador Rogelio Frigerio y el intendente de Concordia, Francisco Azcue, recorrieron las obras de limpieza y saneamiento del arroyo Manzores, una intervención destinada a mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir posibles riesgos ante eventos climáticos adversos.

"Estuvimos con el intendente recorriendo las obras en el arroyo Manzores, que se están realizando con una máquina cedida por nuestra Delegación Argentina de Salto Grande (CTM). Esta máquina está trabajando ahora acá y después va a continuar en otros arroyos de la provincia", destacó Frigerio.

Las tareas se desarrollan en el marco de la colaboración entre la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Municipalidad de Concordia. La intervención contempla la limpieza del cauce principal y de los cauces secundarios, junto con el retiro de sedimentos, arena, barro, residuos, ramas, árboles caídos y vegetación que puedan obstruir el normal escurrimiento del agua.

"Al mismo tiempo, hay otras máquinas trabajando en distintos puntos de la costa del Paraná, llevando adelante obras que no se hacían desde hace muchísimo tiempo. Me decía el intendente que, desde que era chico, no recordaba haber visto máquinas limpiando el Manzores", señaló el gobernador.

El operativo también incluye la limpieza y desobstrucción de rejas, alcantarillas, cruces y otras obras de arte vinculadas al recorrido del arroyo. El material extraído será cargado, trasladado y retirado de manera coordinada, con el objetivo de evitar su acumulación y optimizar los tiempos de ejecución.

"Esto se está dando a lo largo y a lo ancho de los arroyos de la provincia. Tenemos que limpiarlos y mantenerlos en condiciones para que el agua pueda fluir mejor cuando llegue la creciente. Es una tarea preventiva que estamos haciendo para estar mejor preparados ante los eventos climáticos que puedan venir", remarcó Frigerio, acompañado por el presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Alejandro Daneri y el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.

Los trabajos cuentan con una excavadora sobre orugas cedida por la Delegación Argentina de CTM, además de un carretón playo y un camión tractor para el traslado de la maquinaria. La Municipalidad de Concordia aporta camiones para la carga y transporte del material y cuadrillas municipales para las tareas manuales de limpieza y desobstrucción.

La intervención comprende aproximadamente cuatro kilómetros del arroyo Manzores, divididos en diez sectores de trabajo de acuerdo con las principales arterias que atraviesan o delimitan su recorrido. Las tareas se ejecutan progresivamente desde aguas abajo hacia aguas arriba, con una secuencia que podrá adecuarse según las condiciones de accesibilidad, seguridad y clima.

El saneamiento constituye además una medida preventiva frente a posibles precipitaciones intensas y crecientes del río Uruguay, que podrían generar un efecto de remanso y disminuir la capacidad de descarga del arroyo. Por este motivo, las acciones buscan anticiparse a escenarios que puedan afectar el escurrimiento y generar anegamientos.

Se estima un plazo de ejecución de entre cuatro y cinco meses, sujeto a las condiciones climáticas, el estado del terreno y las características de cada sector. La planificación contempla la coordinación permanente de las tareas de excavación, limpieza, desobstrucción, carga y transporte para avanzar de manera progresiva en todo el tramo previsto.