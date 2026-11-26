REDACCIÓN ELONCE
El Círculo Médico de Paraná fue escenario de la muestra anual de arte “Creamundos”, que reunió trabajos de niños y jóvenes de entre 5 y 20 años. Ricardo Jaimovich, conocido como Jaimo, destacó a Elonce la importancia de generar espacios de expresión y creatividad.
La muestra anual de arte “Creamundos” se realizó en las instalaciones del Círculo Médico de Paraná, donde niños y jóvenes expusieron las producciones que desarrollaron durante todo el año en el taller Multiespacio Urquiza. La propuesta reunió trabajos de artes visuales, historieta, animación e ilustración.
La exposición permitió compartir con las familias y la comunidad las creaciones de los participantes, quienes exploraron diferentes técnicas artísticas de acuerdo con sus intereses.
En diálogo con Elonce, Ricardo Jaimovich, conocido como Jaimo, brindó detalles sobre la iniciativa y destacó el significado de contar con un espacio para el encuentro y la expresión artística.
“Es una muestra de infancias y jóvenes que trabajaron durante todo el año en el taller en diferentes técnicas. Es un honor estar acá, en el Círculo Médico, que nos ha invitado para desarrollar esta muestra”, expresó.
Un espacio para crear y encontrarse
El taller, ubicado en calle Urquiza 719 de la capital entrerriana, reúne a participantes de entre 5 y 20 años, quienes encuentran en el arte diferentes posibilidades para expresarse.
“Es un espacio donde ellos puedan encontrarse a sí mismos y sentirse identificados. Primero de todo, es un espacio humano”, manifestó Jaimovich.
El artista destacó que cada participante tiene la posibilidad de explorar sus propios intereses, ya sea mediante la animación, la historieta o la ilustración.
“Creo que lo que falta son espacios para crear o espacios para estar”, reflexionó.
Asimismo, valoró el intercambio generacional que se produce durante las actividades y el aprendizaje que también representa para quienes están al frente del taller.
“Hay chicos desde los 5 hasta los 20 años. Es muy divertido, se animan a hacer de todo y es un desafío no solo para ellos, sino para nosotros. Es un ida y vuelta hermoso; para mí, terapia pura”, aseguró.
El arte y el humor como herramientas de expresión
Durante la entrevista, Jaimovich también reflexionó sobre el valor del humor y su capacidad para generar momentos que perduran en la memoria de las personas.
En ese sentido, recordó al humorista y escritor argentino Roberto Fontanarrosa, a quien destacó por su cercanía con la gente.
“Nos vamos a acordar más de las cosas felices, de las cosas que nos hicieron bien, como nos hizo el Negro Roberto Fontanarrosa, que fue un humorista de a pie”, señaló.
Finalmente, remarcó la importancia de observar el entorno y promover espacios artísticos que trasciendan los intereses económicos.
“Hay que mirar al costado, hay que mirar a la gente, cómo está la gente. El humor, la historieta y el arte no tienen que ver con el dinero”, sostuvo.