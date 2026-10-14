Casi la mitad de los hogares de Paraná tiene deudas y el 18% enfrenta dificultades para pagarlas

Según una encuesta sobre Situación y Perspectiva Económica de los Paranaenses, elaborada por el Observatorio Socioeconómico de Paraná, dependiente del Ciefce de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, el 46% de los hogares de Paraná tiene deudas y, dentro de ese grupo, dos de cada diez reconocen que tienen dificultades para afrontarlas.

El relevamiento se realizó durante los primeros días de septiembre de 2026 y contempló 394 casos, estratificados según zonas de la ciudad, sexo y edad. Entre otros aspectos, indagó sobre la situación económica de los hogares y las perspectivas de los ciudadanos.

Entre los hogares endeudados, el 57% tiene compromisos con tarjetas de crédito. En segundo lugar aparecen las deudas con bancos, mencionadas por el 22%, mientras que el 17% señaló a las billeteras virtuales como una de sus fuentes de financiamiento.

También se registraron deudas con familiares o conocidos (8%), comercios (5%) y financieras (4%). Un 2% indicó otras alternativas.

El informe advierte, además, sobre la relevancia de las billeteras virtuales entre los jóvenes de 18 a 29 años: el 37% de las personas endeudadas de ese grupo etario mantiene compromisos a través de esas plataformas.

La encuesta también consultó sobre la carga que representa el endeudamiento para la economía familiar. Entre los hogares con deudas, el 57% manifestó que estas representan una preocupación, aunque aseguró que puede afrontarlas.

Por su parte, el 18% reconoció tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. En contraste, el 24% afirmó que las deudas no representan una preocupación para su hogar. (APF)