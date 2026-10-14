Seguridad privada: cuánto cobra un vigilador en octubre de 2026 y cuáles son los adicionales

Los trabajadores de seguridad privada tienen nuevas escalas salariales en octubre de 2026. Un Vigilador General alcanza un total conformado de $1.827.200, incluyendo presentismo, viáticos y una suma no remunerativa. Los montos por categoría.
Los trabajadores de seguridad privada comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 perciben nuevos salarios durante octubre de 2026, tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI). La actualización contempla incrementos escalonados y distintos adicionales que integran la remuneración mensual.
El entendimiento establece aumentos progresivos en los salarios básicos entre julio y diciembre de este año, junto con la actualización de conceptos como presentismo, viáticos y sumas no remunerativas. El acuerdo fue homologado mediante la Disposición 897/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dictada el 17 de julio.
De acuerdo con la escala correspondiente a octubre, el salario básico de un Vigilador General asciende a $1.053.200, aunque el total conformado es superior al incorporar los adicionales previstos en el convenio colectivo.
Cuánto cobra un vigilador de seguridad privada en octubre
Para la categoría de Vigilador General, el acuerdo establece un adicional de $180.000 por presentismo, $534.000 en concepto de viáticos y una suma no remunerativa de $60.000.
De esta manera, el total conformado para un Vigilador General alcanza los $1.827.200 en octubre de 2026. Este importe surge de sumar el salario básico y los conceptos adicionales establecidos en la escala.
Sin embargo, esa cifra no necesariamente representa el dinero que el trabajador recibe en mano. El monto final puede variar según los descuentos legales, la antigüedad, las horas extraordinarias y las condiciones particulares de cada relación laboral.
Escala salarial de seguridad privada por categoría
Los salarios básicos establecidos para octubre de 2026 presentan diferencias según las tareas y responsabilidades asignadas a cada trabajador. Los montos correspondientes son los siguientes:
Vigilador General: $1.053.200.
Vigilador Bombero: $1.123.000.
Administrativo: $1.155.100.
Vigilador Principal: $1.191.000.
Verificación de Eventos: $1.123.000.
Operador de Monitoreo: $1.123.000.
Guía Técnico: $1.155.100.
Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.191.000.
Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.053.200.
Entre las categorías detalladas, los Vigiladores Principales y los Instaladores de Sistemas Electrónicos registran los básicos más elevados, con $1.191.000 mensuales. En tanto, los Vigiladores Generales y Controladores de Admisión y Permanencia General tienen un básico de $1.053.200.
Los importes corresponden exclusivamente al salario básico, por lo que no incluyen los adicionales aplicables a cada categoría. Para conocer el total conformado, deben incorporarse los conceptos que correspondan según el convenio.