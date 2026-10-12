Crece el cuentapropismo: las aplicaciones sumaron entre un 25% y un 30% más de trabajadores

El cuentapropismo gana espacio en las aplicaciones de transporte y reparto: cuatro plataformas líderes informaron un aumento de entre el 25% y el 30% en la cantidad de trabajadores operativos durante el último año. La expansión comprende tanto a conductores como a repartidores.

El crecimiento se produce en un mercado laboral con una desocupación del 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según el INDEC. El indicador corresponde a personas sin ocupación, disponibles para trabajar y que buscan empleo activamente.

La dedicación a estas actividades presenta diferencias. Mientras una parte de los usuarios trabaja pocas horas para sumar ingresos, otros destinan jornadas más extensas al transporte de pasajeros y al reparto.

Qué informaron las plataformas

Según datos recopilados por Ámbito en Rappi, PedidosYa, DiDi y Cabify, las cuatro compañías registraron incrementos de entre el 25% y el 30% en sus trabajadores operativos. Las cifras provienen de las empresas y describen su actividad, sin constituir una medición del conjunto del cuentapropismo en Argentina.

DiDi señaló que cada dos minutos un conductor comienza a manejar por primera vez mediante su plataforma. Rappi, por su parte, informó la incorporación de 500 nuevos repartidores por día.

Esos ingresos a las aplicaciones no permiten establecer cuántas personas trabajan exclusivamente en una de ellas ni cuántas utilizan varias. Tampoco equivalen, por sí solos, a puestos de dedicación completa.

El reparto como complemento de otros ingresos

En Rappi, el 70% de los repartidores se conecta menos de diez horas por semana, según la información aportada por la compañía. El promedio general de conexión es de 12,8 horas semanales.

La empresa indicó que solo un 10% mantiene una dedicación cercana a las 32 horas por semana. PedidosYa, en tanto, informó que el 70% de sus repartidores se conecta un promedio de tres horas diarias.

Cabify y DiDi presentan tiempos de conexión más elevados. Esa diferencia sugiere una mayor dedicación entre los conductores, aunque las horas registradas no determinan por sí mismas si las aplicaciones son su única fuente de ingresos.

Edades y montos con diferencias de dedicación

Los perfiles también varían por edad. En Rappi, el 66% de los repartidores tiene entre 18 y 33 años y el 21%, entre 34 y 45. Cabify señaló que predominan los mayores de 40, mientras DiDi destacó que los conductores de más de 60 realizan, en promedio, 2,5 veces más viajes.

En cuanto a los ingresos, Rappi informó un promedio mensual de $188.788 para sus repartidores, cuya carga horaria suele ser reducida. Cabify indicó que un conductor que trabaja 60 horas semanales percibe alrededor de $800.000 mensuales.

Los importes corresponden a dedicaciones diferentes, por lo que no permiten una comparación directa entre ambas modalidades de cuentapropismo. La información suministrada tampoco precisa si esas sumas contemplan gastos de combustible, mantenimiento u otros costos de la actividad.