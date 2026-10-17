Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y por mes en octubre

Los salarios de las empleadas domésticas en octubre de 2026 tienen valores mínimos que varían según la categoría y la modalidad de contratación. Cuánto corresponde pagar por hora y por mes, cuáles son los adicionales y qué deben tener en cuenta los empleadores.
Los salarios de las empleadas domésticas en octubre de 2026 tienen nuevos valores de referencia para las cinco categorías del régimen de casas particulares. Las remuneraciones mínimas varían según las tareas realizadas, la cantidad de horas trabajadas y la modalidad de contratación, con retiro o sin retiro. Además, deben contemplarse los adicionales por antigüedad y zona desfavorable cuando correspondan.
La actualización salarial se enmarca en la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que establece los importes mínimos para las remuneraciones por hora y los sueldos mensuales.
Los empleadores deben identificar la categoría laboral de cada trabajadora, verificar la modalidad de contratación y calcular los adicionales correspondientes. Estos conceptos deben figurar de manera diferenciada en el recibo de sueldo.
Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre
Los valores mínimos por hora para octubre de 2026 son los siguientes:
Personal para tareas generales: $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro.
Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro.
Caseros: $4.185,94 por hora.
Personal para tareas específicas: $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro.
Supervisores: $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro.
Estos montos representan los pisos salariales obligatorios. Cuando una trabajadora percibe una remuneración superior por acuerdo con su empleador, la actualización de las escalas no implica una reducción del salario.
La categoría de tareas generales incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar. En tanto, asistencia y cuidado de personas comprende el acompañamiento y la atención de quienes requieren cuidados.
Cuánto cobran las empleadas domésticas por mes
Para las trabajadoras mensualizadas, las remuneraciones mínimas de octubre de 2026 quedaron establecidas de la siguiente manera:
Personal para tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.
Asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro.
Caseros: $529.261,78 mensuales.
Personal para tareas específicas: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro.
Supervisores: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.
Los valores corresponden a las remuneraciones básicas mínimas y no incluyen los adicionales que puedan corresponder por las condiciones particulares de contratación.
La modalidad con retiro comprende a quienes finalizan su jornada y regresan a sus domicilios, mientras que la modalidad sin retiro corresponde a quienes residen en el lugar donde trabajan.
Las cinco categorías del personal doméstico
El régimen de casas particulares contempla cinco categorías laborales, determinadas por las funciones que efectivamente desarrolla cada trabajador.
Primera categoría: supervisores. Comprende al personal encargado de coordinar y controlar las tareas realizadas por dos o más personas dentro de un hogar.
Segunda categoría: tareas específicas. Incluye actividades que requieren conocimientos particulares, como las relacionadas con la cocina.
Tercera categoría: caseros. Abarca a quienes realizan tareas de cuidado y conservación de una vivienda en la que habitan durante la relación laboral.
Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas. Comprende el acompañamiento y la atención de personas que necesitan cuidados.
Quinta categoría: tareas generales. Incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras actividades domésticas habituales.
La correcta clasificación resulta fundamental para determinar el salario mínimo aplicable y evitar errores en la liquidación.
Cuánto se paga por antigüedad en octubre de 2026
Las empleadas domésticas tienen derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% de la remuneración por cada año computable, tomando como punto de partida septiembre de 2020.
Por ejemplo, una trabajadora con cinco años de antigüedad computable debe percibir un adicional del 5% sobre la base salarial correspondiente.
Este importe debe incorporarse al sueldo y figurar de manera separada en el recibo. Por ese motivo, dos trabajadoras de la misma categoría pueden cobrar montos diferentes según sus años de servicio, publicó Iprofesional.
Quiénes cobran el adicional por zona desfavorable
El régimen también establece un adicional por zona desfavorable del 31% sobre la remuneración mínima para quienes trabajan en determinadas regiones del país. Entre las jurisdicciones alcanzadas se encuentran Chubut y otras provincias patagónicas, conforme a las condiciones previstas en la normativa.
Cuando corresponde percibir tanto el adicional por antigüedad como el de zona desfavorable, ambos conceptos deben incluirse en la liquidación salarial.
Cómo calcular el sueldo de las empleadas domésticas
Para determinar cuánto corresponde pagar en octubre, los empleadores deben identificar la categoría laboral, comprobar si la contratación es con retiro o sin retiro y establecer si la remuneración corresponde a una modalidad por hora o mensual. Posteriormente, deben calcular los adicionales aplicables y verificar que el salario básico respete los mínimos establecidos para cada actividad.
El recibo de sueldo debe discriminar la remuneración principal y los adicionales. Los valores oficiales constituyen pisos salariales, por lo que el importe final puede resultar superior según las condiciones particulares de cada relación laboral.