El costo de criar a un bebé subió un 30,6% en un año: cuánto necesita una familia

Criar a un bebé menor de un año tuvo un costo estimado de $570.832 mensuales en septiembre. Si ese valor se mantuviera durante doce meses, el total alcanzaría los $6.849.984: una referencia para dimensionar el impacto de la crianza en la economía familiar.

El monto reúne dos componentes: los bienes y servicios necesarios para cubrir sus necesidades y el valor económico del tiempo dedicado a cuidarlo. Por eso, no significa que todas las familias deban desembolsar esa cantidad de dinero cada mes.

Los datos corresponden a la canasta de crianza del INDEC, según el informe difundido por Infobae. La cifra anual surge de multiplicar el valor mensual por doce y no constituye una proyección que contemple futuros aumentos de precios.

Qué gastos contempla la canasta de crianza

El componente de bienes y servicios para un bebé fue de $184.912 mensuales. Incluye una proporción de los gastos de alimentación, vestimenta, transporte, salud, educación y vivienda utilizados por el organismo para elaborar sus canastas.

A valores constantes de septiembre, esa parte equivaldría a $2.218.944 durante un año. Representa el 32,4% del costo total, mientras que la mayor proporción corresponde al cuidado.

El segundo componente alcanzó los $385.920 mensuales, equivalente al 67,6% de la canasta. Para menores de un año, el cálculo considera 147 horas de cuidado por mes y les asigna un valor tomando como referencia las remuneraciones del personal de casas particulares dedicado a esa tarea.

Por qué el tiempo de cuidado también tiene un valor

El cálculo permite reconocer una actividad que muchas veces se realiza sin remuneración. Madres, padres, abuelos y otros integrantes de la familia pueden asumir esas horas sin que exista un pago, aunque eso implique dedicar tiempo que no está disponible para otras tareas.

Si el hogar necesita contratar a una persona para cuidar al bebé, una parte de ese trabajo se convierte en un gasto efectivo. El indicador ayuda a visibilizar ambas situaciones, sin suponer que todos los hogares organizan la crianza de la misma manera.

Al multiplicar el componente de cuidado por doce, el resultado es de $4.631.040 anuales a valores de septiembre. Esa cifra explica por qué el costo total supera ampliamente al monto destinado exclusivamente a comprar bienes y contratar servicios.

Cuánto aumentó y qué ocurre después del primer año

En septiembre de 2025, la canasta para menores de un año se ubicaba en $436.988 mensuales. Frente a ese registro, el incremento fue del 30,6% interanual. La diferencia entre ambos valores mensualizados durante doce meses alcanza los $1.606.128.

Los componentes evolucionaron a ritmos diferentes: los bienes y servicios aumentaron un 38,7%, mientras que el cuidado subió un 27,1%. Así, los gastos asociados a consumos básicos crecieron más que la valoración del tiempo de atención.

Después del primer cumpleaños, la referencia también cambia. Para niños de 1 a 3 años, la canasta llegó a $679.816 mensuales, unos $108.984 más que para un bebé menor de un año. En los siguientes grupos, el INDEC estimó $579.752 para chicos de 4 a 5 años y $728.850 para los de 6 a 12.