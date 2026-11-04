Video: temporal con granizo destruyó galpones avícolas en Entre Ríos

Un temporal con caída de granizo provocó importantes daños materiales durante la noche del martes en distintos sectores del centro-este de Entre Ríos. Uno de los episodios más graves se registró en un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Provincial 38, entre San Salvador y Ubajay, donde las ráfagas de viento y la pedrea destruyeron seis galpones destinados a la producción avícola.

La tormenta afectó principalmente a instalaciones utilizadas para la cría de aves ponedoras. La intensidad del fenómeno provocó daños de consideración en las estructuras, aunque hasta el momento no se precisaron las pérdidas económicas ni la cantidad de animales afectados.

El fenómeno también alcanzó a otras localidades de la región. En la zona de Baylina se registraron ocho milímetros de lluvia, acompañados por piedras de importante tamaño, según los reportes difundidos tras el temporal.

Granizo de gran tamaño en Villa Domínguez

Las condiciones meteorológicas adversas también se hicieron sentir en el departamento Villaguay. Tal como informó Elonce, Villa Domínguez fue una de las localidades afectadas por una intensa granizada, que sorprendió a los vecinos durante la jornada del martes.

En esa localidad se registraron 35 milímetros de lluvia en apenas 25 minutos, además de la caída de piedras de considerable tamaño. El fenómeno quedó registrado en fotografías y videos que mostraron la intensidad de las precipitaciones.

La comisaria principal Verónica Monjo confirmó a Elonce que la tormenta provocó la caída de algunas ramas, aunque no se reportaron personas heridas, evacuados ni daños materiales de gravedad.

Otras localidades afectadas por las tormentas

Los reportes de granizo también incluyeron a Ingeniero Sajaroff y sectores cercanos a la Escuela Agrotécnica Justo José de Urquiza, ubicada sobre la Ruta Provincial 130.

Las imágenes difundidas por vecinos permitieron observar piedras de distintos tamaños y sectores cubiertos por el granizo, en el marco de las tormentas que atravesaron parte del territorio provincial.

La sucesión de tormentas dejó consecuencias diferentes según la localidad. Mientras que en Villa Domínguez se reportaron principalmente ramas caídas y acumulación de lluvia, en el sector rural comprendido entre San Salvador y Ubajay se registraron importantes daños en instalaciones avícolas.

Los episodios se produjeron durante una jornada de inestabilidad que había sido anticipada por los pronósticos meteorológicos.