Una serie de fallas en bancos de Estados Unidos generó inconvenientes este lunes para clientes de algunas de las principales entidades financieras del país. Los usuarios reportaron problemas para ingresar a sus cuentas, consultar saldos, realizar transferencias y completar operaciones bancarias. Las dificultades también alcanzaron a la plataforma de pagos Zelle, aunque no se confirmó una interrupción generalizada de todos los servicios.

Los reportes fueron registrados por Downdetector, una plataforma que recopila avisos de usuarios sobre problemas en servicios digitales. Entre las entidades mencionadas estuvieron JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist.

Sin embargo, los registros no permitieron establecer cuántos clientes resultaron afectados ni determinar si todas las instituciones experimentaron fallas propias. Algunas de las dificultades pudieron estar relacionadas con operaciones compartidas entre diferentes bancos.

JPMorgan Chase reconoció una falla técnica

JPMorgan Chase confirmó que experimentó inconvenientes en sus sistemas y atribuyó el problema a un error de software vinculado con la infraestructura tecnológica alojada en sus propias instalaciones.

Un vocero de la entidad explicó que se trató de una interrupción temporal y aseguró que no existían evidencias de que el incidente estuviera relacionado con un ciberataque.

El banco también reconoció que las demoras podían afectar operaciones de otras instituciones cuando JPMorgan participaba como intermediario en determinadas transacciones.

No obstante, aclaró que "no se trata de un problema sistémico" y sostuvo que sus clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos.

La institución informó que trabajaba para solucionar los inconvenientes antes de finalizar la jornada.

Problemas para realizar transferencias y utilizar cajeros

Las dificultades también quedaron reflejadas en numerosos testimonios publicados en redes sociales por clientes de distintos estados.

Usuarios de Nueva York, Maryland, Florida, Illinois y Nueva Jersey denunciaron problemas para acceder a sus cuentas, completar transferencias y operar en sucursales bancarias.

En Manhattan, un cliente aseguró que encontró fuera de servicio un cajero automático de Chase ubicado en Hell's Kitchen. También se difundieron reportes de inconvenientes en sucursales de Maryland.

Otros usuarios mencionaron esperas superiores a una hora para comunicarse con los servicios de atención telefónica y obtener códigos necesarios para ingresar a sus cuentas.

Sin embargo, las experiencias fueron diferentes según cada cliente. Mientras algunos no pudieron utilizar aplicaciones bancarias, otros señalaron que sus tarjetas continuaban funcionando.

Miles de reportes por inconvenientes en Chase

El alcance de las dificultades quedó reflejado en los registros de Downdetector.

Hacia las 14, hora del Este de Estados Unidos, la plataforma contabilizaba casi 4.800 reportes de problemas relacionados con JPMorgan Chase.

Los inconvenientes no se limitaron a los servicios digitales. Según informó CBS News, un cliente de Dallas, Texas, intentó depositar un cheque en una sucursal de Chase, pero no pudo completar la operación.

También se difundieron imágenes de un cajero automático fuera de servicio en Irving, otra ciudad de Texas.

Por su parte, U.S. Bank aclaró que sus sistemas no estaban directamente afectados, aunque reconoció que podían producirse demoras en determinadas transferencias realizadas mediante Zelle entre diferentes entidades.

Qué pasó con los bancos de Argentina

Pese a los inconvenientes registrados en Estados Unidos, en Argentina no se reportaron problemas vinculados con estas fallas entre las entidades consultadas.

Voceros de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) informaron a La Nación que los bancos nucleados en la cámara no experimentaron dificultades en sus sistemas ni interrupciones en la prestación de servicios.