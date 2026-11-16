El Club Neuquen recibe donaciones para los afectados por la creciente del Paraná, tras sumarse a una red solidaria impulsada por la Liga Paranaense de Fútbol. La iniciativa reúne a 11 instituciones deportivas de la ciudad que buscan acompañar a las familias damnificadas por las inundaciones mediante la recolección de elementos esenciales.

Desde la institución convocaron a socios, vecinos y a toda la comunidad a colaborar con la campaña. Sabrina, integrante del Club Neuquen, explicó a Elonce que la propuesta tuvo una importante recepción entre las entidades deportivas. "Nos sumamos a esta propuesta de la Liga, que tuvo la iniciativa de hacer una red solidaria para ayudar con lo que podemos a los damnificados con la inundación", expresó.

Las donaciones se reciben en la Secretaría Central del club, ubicada en Del Barco Centenera y Camino de la Cuchilla Grande, hasta el viernes 20 de noviembre. Los horarios establecidos son de 9 a 12 y de 16 a 20 horas.

Qué donaciones se necesitan y cómo colaborar

La campaña está orientada a reunir artículos de primera necesidad para las familias afectadas por el avance del río. "Lo que más estamos pidiendo son productos de limpieza, pañales y agua, que es lo más urgente y necesario", detalló Sabrina.

La integrante de la institución destacó que la emergencia requiere el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad. "Estamos en una situación difícil, las familias la están pasando mal", sostuvo, al remarcar la importancia de sumar esfuerzos para colaborar con los damnificados.

En ese sentido, valoró la iniciativa de la Liga Paranaense de Fútbol y la participación de las entidades deportivas. "Todos los clubes tuvimos una buena recepción y todos con ganas de aportar y colaborar", manifestó.

Un llamado a los vecinos para acompañar a las familias

Desde el Club Neuquen aclararon que la convocatoria está abierta a toda la ciudadanía y no solamente a los socios de la institución. El objetivo es reunir la mayor cantidad posible de elementos para distribuirlos posteriormente entre quienes los necesiten.

"Les hago un llamado a todos los vecinos de la zona que puedan colaborar, lo mucho o poco que puedan. Todo suma, así que es bienvenido", expresó Sabrina.

Finalmente, reiteró que la recepción continuará hasta el viernes y que los artículos recolectados serán destinados a los sectores afectados por la creciente.

"Estamos juntando las donaciones para después entregarlas a donde sea necesario", concluyó.