Una mujer de 27 años fue asesinada a tiros por su expareja, un cabo de la Policía de Salta, durante una audiencia de mediación en un edificio municipal de Chicoana. La víctima fue identificada como Denis Viñabal y era madre de dos niñas menores de edad.

El ataque ocurrió este jueves, cerca de las 14, en el Centro de Mediación que funciona en dependencias municipales sobre calle El Carmen. La joven recibió varios disparos y murió en el lugar.

El presunto autor, Carlos Enrique Pascal, de 32 años, escapó después del crimen. Horas más tarde fue localizado gravemente herido en una zona de fincas y falleció mientras era trasladado al hospital local.

El ataque ocurrió durante una audiencia

Según las primeras informaciones, Viñabal participaba de una instancia de mediación con su expareja cuando el efectivo habría extraído un arma y disparado contra ella. Las circunstancias en las que se desarrollaba ese encuentro forman parte de la investigación.

Después del ataque se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de Chicoana. Los rastrillajes permitieron localizar al policía en un descampado, en inmediaciones del cementerio de la localidad de Salta.

De acuerdo con la información preliminar, Pascal se habría disparado cuando estaba cercado por los efectivos. Fue asistido con signos vitales y trasladado de urgencia, pero murió durante el trayecto al centro de salud.

La Fiscalía ordenó pericias y autopsias

La investigación quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien se trasladó a Chicoana para coordinar las actuaciones. En el lugar intervinieron peritos de Criminalística y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

La fiscal dispuso que ambos cuerpos fueran llevados al Servicio de Tanatología Forense para realizar las autopsias. Esos estudios integran las medidas ordenadas para esclarecer el femicidio y las circunstancias de la muerte del efectivo.

También se inició el análisis de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos anteriores y posteriores al ataque. La investigación en Salta busca determinar cómo ocurrió el crimen y establecer los antecedentes de la relación.