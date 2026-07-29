Juicio por Loan: cuatro testigos declararán sobre la falsa alarma y los primeros operativos de búsqueda

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con una audiencia considerada clave para reconstruir las primeras horas de la investigación. Luego de que 23 testigos brindaran declaración en las jornadas anteriores, el Tribunal convocó a cuatro nuevos testigos que aportarán detalles sobre la falsa alarma que anunció el supuesto hallazgo del niño y sobre la organización de los primeros operativos de búsqueda en Corrientes.

Los convocados, según publicó Infobae, son el concejal de 9 de Julio Jorge Daniel Moreira, la directora del Hospital "Juan Romero", Gabina Pelozo, el sargento de la Policía de Corrientes Lisandro Alberto Saucedo y el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II de Goya.

Sus testimonios estarán centrados en los hechos ocurridos durante la madrugada del 14 de junio, pocas horas después de la desaparición de Loan.

Loan Danilo Peña.-

El concejal que recibió el mensaje sobre el supuesto hallazgo

Uno de los testimonios más esperados será el de Jorge Daniel Moreira, exintendente y actual concejal de 9 de Julio.

Según consta en el expediente, durante la madrugada recibió mensajes de voz enviados por el entonces comisario Walter Maciel, uno de los acusados en la causa.

En uno de esos audios, enviado alrededor de las 2:10, Maciel le aseguró: "Le acabamos de encontrar, concejal. Le acabamos de encontrar, así que todo bien".

Comisario Walter Maciel

Sin embargo, apenas unos minutos después comenzaron a surgir dudas sobre esa versión y Moreira volvió a comunicarse con el jefe policial. "¿Por qué están poniendo algunos que es falsa alarma?", le consultó.

Maciel respondió que todo había sido una confusión y responsabilizó a familiares del niño por la difusión de la información. "Una calentura tengo con la familia, chamigo. La familia salió a decir que se le encontró y fuimos todos al lugar y no fue así", habría manifestado.

La directora del hospital y el pedido de una ambulancia

Otra de las declaraciones relevantes será la de Gabina Pelozo, directora del Hospital "Juan Romero" de 9 de Julio.

La profesional ya declaró durante la investigación que a las 2:13 recibió un llamado para que enviara una ambulancia porque, supuestamente, Loan había sido encontrado.

El aviso fue realizado por el sargento Lisandro Saucedo, quien solicitó personal sanitario y una ambulancia para dirigirse al lugar.

Cuando el equipo médico llegó al campo, la situación cambió por completo. "Había mucha gente y me dirijo hacia la camioneta de la policía y me dice el oficial que estaba ahí que era falsa alarma", declaró Pelozo.

El relato del policía que pidió asistencia médica

El sargento Lisandro Alberto Saucedo también deberá ampliar su declaración durante la audiencia.

Según explicó en la etapa de instrucción, fue el propio Walter Maciel quien le indicó que solicitara una ambulancia porque desconocían en qué estado podía encontrarse el niño.

"Llamo a mi jefe, comisario Maciel, y le pregunto si iban a necesitar ambulancia porque no sabía en qué condiciones estaba la criatura. Me dice que vaya al hospital a pedir ambulancia, insumos y personal", relató.

Saucedo sostuvo además que el hospital tomó conocimiento del supuesto hallazgo únicamente por el aviso policial y que ningún vehículo había trasladado al menor.

Poco después, mientras la ambulancia llegaba al lugar, comenzó a circular el rumor de que Loan había aparecido. "Momentos después informan que era falsa alarma y que se continúe con la búsqueda. No sabemos de dónde salió eso", afirmó durante la investigación.

El jefe policial que coordinó el operativo

El cuarto testigo citado es el comisario Roque Nicolás Báez, jefe de la Unidad Regional II de Goya.

De acuerdo con el expediente judicial, el funcionario participó en la coordinación de los primeros operativos de búsqueda y arribó al campo durante la madrugada del 14 de junio.

Su declaración buscará aportar precisiones sobre la actuación policial durante esas primeras horas y sobre las averiguaciones realizadas para determinar cómo se originó la falsa versión acerca del hallazgo de Loan.

Una audiencia clave para reconstruir las primeras horas

Con estas nuevas declaraciones, el Tribunal intentará esclarecer uno de los episodios más confusos de la investigación: la falsa alarma que movilizó recursos policiales y sanitarios cuando aún se buscaba intensamente al niño.

Las testimoniales también permitirán reconstruir la cadena de comunicaciones entre funcionarios, efectivos policiales y personal de salud durante las horas posteriores a la desaparición de Loan Danilo Peña, un aspecto considerado central para el avance del juicio oral.