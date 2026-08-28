Adicciones: la Línea 141 recibió más de 23.000 llamados en siete meses

El servicio nacional de orientación y contención recibió consultas de todo el país entre enero y julio. El 40% de los llamados correspondió a familiares y amigos de personas que atravesaban consumos problemáticos.
Entre enero y julio de este año, la Línea 141 de orientación y contención en adicciones recibió más de 23.000 llamadas de todo el país. Este servicio telefónico implementado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, brinda asistencia y acompañamiento psicológico sobre consumos problemáticos de sustancias, contenidos digitales y ludopatía, tanto a las personas afectadas como a sus familias y entornos cercanos. Está disponible las 24 horas de los 365 días del año.
El 15% de las llamadas recibidas en los primeros 7 meses del año fueron realizadas por los propios consumidores, mientras que el 40% correspondieron a consultas indirectas efectuadas por familiares y amigos de personas que se encontraban atravesando esta problemática. Asimismo, un 22% de las consultas fueron catalogadas como llamadas no efectivas, es decir, que no derivaron en una atención concreta por elección de quien realizó el llamado y, el 23% restante correspondió a otro tipo de consultas.
A su vez, se observa que, en los llamados directos, 3 de cada 4 fueron realizadas por hombres y que en los llamados indirectos, 4 de cada 5 fueron efectuados por mujeres.
Esto da cuenta de que la mayoría de los hombres se contactan con el servicio para obtener ayuda para sí mismos mientras que las mujeres llaman, en mayor proporción, para consultar por otras personas, siendo lo más común que sean de su entorno afectivo.
En cuanto a la distribución geográfica de los llamados, se registra que el 74% de las consultas efectivas correspondió a residentes de la Provincia de Buenos Aires (PBA) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), siendo la primera la que aportó la mayor cantidad de consultas: 10.843 pertenecieron a residentes de PBA y 2.199, a habitantes de CABA. Las jurisdicciones del norte de la región Centro se ubicaron en segundo lugar con un 10,2% de los llamados, seguida por Cuyo con un 5,1%, Sur con un 3,8%, NOA con un 3,6% y NEA con un 3,0%. Cabe mencionar que también se computaron 5.866 dentro de la categoría “sin origen determinado”.