La Aduana de Concordia subastará bebidas y aceites de vehículos con bases reducidas un 25% luego de que los remates anteriores de esas mercaderías quedaran desiertos por falta de ofertas. Las ventas se realizarán de manera electrónica a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad, en fechas que todavía deberán determinarse.

Las operaciones fueron autorizadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mediante las disposiciones 43/2026 y 44/2026, que establecen que las mercaderías serán comercializadas en el estado en que se encuentran y exhiben. Además, los catálogos con fotografías, características, condiciones de venta y valores base estarán disponibles en la plataforma electrónica del Banco Ciudad.

Una partida de 252 botellas de aperitivo

Uno de los remates incluye un lote compuesto por 252 botellas de aperitivo Capri de 700 mililitros, almacenadas en avenida Cervantes 18 de Concordia.

El anexo correspondiente estableció para toda esa partida un valor base de $472.500. El documento identifica el procedimiento como una subasta de “fernet con base reducida”.

La mercadería había formado parte de una subasta anterior que quedó desierta debido a la falta de ofertas. Ante esa situación, la Aduana consideró procedente aplicar una reducción del 25% sobre el valor base para realizar un nuevo intento de venta.

También rematarán aceites para vehículos

La segunda disposición autorizó una nueva subasta de aceites para vehículos y maquinaria, distribuida en diferentes lotes y almacenada en dependencias ubicadas en calle 1º de Mayo 202, en Concordia.

Entre los productos incluidos aparecen bidones de aceite para motor diésel de 20 litros, aceite para dirección hidráulica de 20 litros, aceite para engranajes de 20 litros y aceite para motor en envases de cuatro litros.

Los valores base varían según la cantidad y el tipo de producto. Entre ellos figuran lotes desde $39.370 y $39.375, mientras que otros alcanzan bases superiores a los $118.000. El anexo identifica este procedimiento como una subasta de aceite para motor con base reducida.

Por qué redujeron los precios de base

En ambos casos, ARCA señaló que las subastas anteriores quedaron desiertas por falta de ofertas, por lo que se resolvió aplicar la reducción prevista en el Código Aduanero.

Las disposiciones indicaron que la realización de estos remates forma parte de las acciones destinadas a descongestionar los depósitos aduaneros y reducir los costos de almacenamiento de mercaderías que permanecen bajo guarda y custodia del organismo.

Las nuevas subastas se efectuarán por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y exclusivamente bajo modalidad electrónica. Las disposiciones todavía no establecieron una fecha concreta para los remates, por lo que esa información será incorporada posteriormente en la plataforma de subastas.