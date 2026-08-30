Fingió ser un futbolista, compró un auto con 4.000 dólares falsos y un choque terminó revelando su identidad

Un hombre fingió ser un futbolista y compró un auto con 4.000 dólares falsos en Rafaela. Utilizó el nombre de un exjugador de Colón y su verdadera identidad quedó al descubierto después de protagonizar un accidente. Fue condenado a tres años de prisión efectiva.
Un hombre fingió ser un futbolista y compró un auto con 4.000 dólares falsos en la ciudad santafesina de Rafaela, pero un accidente ocurrido tiempo después terminó siendo determinante para descubrir su verdadera identidad. Por la maniobra, fue condenado a tres años de prisión efectiva.
El condenado es César Omar Escala, un electricista de 41 años que actualmente permanece detenido en la cárcel de Las Flores. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe lo consideró responsable por la estafa y por la utilización de moneda extranjera falsificada. Para concretar la operación había utilizado el nombre de César Carignano, coincidente con el de un exfutbolista que pasó por Colón de Santa Fe.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 15 de noviembre de 2016, cuando Escala acordó la compra de un Ford Mondeo. La operación se realizó en una estación de servicio ubicada en inmediaciones de avenida Santa Fe y Río de Janeiro, en Rafaela. Como parte del pago, entregó 40 billetes de 100 dólares que el vendedor recibió creyendo que eran auténticos.
La estafa y el accidente que permitió identificarlo
El damnificado descubrió posteriormente que los 4.000 dólares eran falsos. Al revisar la documentación vinculada con la compraventa también advirtió que los datos personales aportados por el comprador no coincidían con la persona con la que había realizado la operación.
La denuncia fue presentada en enero de 2017 y comenzó entonces una investigación destinada a determinar quién estaba detrás de la identidad utilizada durante la compra. La transferencia del Ford Mondeo, además, nunca llegó a regularizarse, circunstancia que terminaría siendo importante para esclarecer el caso.
Tiempo después de la operación, Escala protagonizó un choque mientras circulaba con el automóvil. Debido a que el vehículo todavía permanecía registrado a nombre del anterior propietario, la compañía aseguradora se comunicó con el titular registral y le exhibió una fotografía del carnet de conducir de la persona que había sufrido el accidente.
El vendedor reconoció entonces al hombre que le había comprado el Mondeo. Hasta ese momento sabía que se llamaba César, pero comprobó que el apellido, el número de DNI y el domicilio que le habían proporcionado durante la operación eran falsos. De esa manera, la investigación pudo avanzar sobre la verdadera identidad del sospechoso.
La sentencia determinó que Escala se había presentado como César Carignano, nombre que coincide con el de un exdelantero que desarrolló parte de su carrera en Colón. Sin embargo, el fallo no estableció que existiera vínculo alguno entre el condenado y el exfutbolista, ni precisó los motivos por los cuales decidió utilizar esa identidad.
Tres años de prisión efectiva
La causa finalmente llegó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe y se resolvió mediante un procedimiento de juicio abreviado. Escala fue condenado a tres años de prisión por los delitos atribuidos en relación con la maniobra fraudulenta y la utilización de los billetes falsificados.
La pena deberá ser cumplida de manera efectiva debido a los antecedentes del condenado y a que había sido declarado reincidente. Actualmente permanece alojado en la cárcel de Las Flores.
Así, una operación realizada casi una década atrás terminó con una condena efectiva. La maniobra había comenzado con una identidad falsa y 40 billetes de 100 dólares apócrifos, pero fue un hecho completamente posterior -el choque protagonizado con el mismo Ford Mondeo- el que aportó una pieza decisiva para identificar al hombre que había realizado la compra.