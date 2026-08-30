Salvaron la vida de una mujer en situación de crisis en Concordia: detalles del operativo

Policías asistieron a una mujer que atravesaba una situación de crisis durante la noche del sábado sobre el puente Alvear de Concordia. Los efectivos realizaron tareas de contención y posteriormente intervino el servicio de emergencias, que dispuso su traslado para recibir asistencia profesional.
Policías asistieron a una mujer que atravesaba una situación de crisis en Concordia durante la noche de este sábado, luego de advertir una situación de riesgo mientras realizaban una recorrida preventiva. Los efectivos iniciaron inmediatamente tareas de contención y consiguieron ponerla a resguardo.
El procedimiento ocurrió alrededor de las 22:30 y estuvo a cargo de integrantes de la Sección Cuerpo y Guardia, dependiente de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Concordia. Los funcionarios se encontraban realizando tareas preventivas cuando observaron una camioneta detenida sobre el puente Alvear y decidieron acercarse para determinar qué ocurría.
Al llegar al lugar encontraron a una mujer atravesando una situación de crisis que representaba un riesgo para su integridad. Frente a ese escenario, los policías iniciaron un diálogo para intentar contenerla y resguardar su seguridad mientras evaluaban cómo intervenir.
La intervención de los efectivos y la asistencia médica
De acuerdo con la información policial, los funcionarios mantuvieron el diálogo de contención y, ante la urgencia de la situación, consiguieron finalmente poner a la mujer a resguardo. Durante el procedimiento también detectaron que tenía consigo un elemento punzante, que fue retirado preventivamente para proteger tanto su integridad como la de quienes participaban del operativo.
Una vez controlada la situación, se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107, cuyo personal acudió al lugar para brindar asistencia. Posteriormente, se resolvió trasladar a la mujer al área de Salud Mental del Hospital Felipe Heras, donde quedó a disposición de profesionales para recibir la atención correspondiente.
Desde la fuerza destacaron la intervención de los funcionarios que participaron del procedimiento y comunicaron que se realizará un reconocimiento al cabo primero Matías Barroso y al agente Jonathan Zacarías por su actuación durante el episodio. También agradecieron las expresiones de reconocimiento de vecinos que se encontraban en el lugar y presenciaron el operativo.
La actuación policial se concentró inicialmente en reducir el riesgo inmediato y permitir que posteriormente interviniera el sistema sanitario. Tras ser puesta a resguardo, la mujer fue derivada para recibir la asistencia especializada correspondiente.
De esta manera, el episodio ocurrido durante la noche del sábado en Concordia concluyó con la mujer bajo atención profesional, después de una intervención conjunta que comenzó con la actuación preventiva de los efectivos y continuó con la participación del servicio de emergencias.
Asistencia en Salud Mental: Línea 135
“El suicidio es un problema de salud pública. Nos puede atravesar a todos, en cualquier momento de la vida. Está vinculado al sufrimiento, y por eso no tiene una única causa. Por su alcance, prevenir requiere del compromiso de todos: del sistema de salud, de las escuelas, de las familias, de los medios de comunicación y de cada uno de nosotros”, recuerdan desde el programa provincial “Hablemos de suicidio. Decilo”.
En este sentido, se comunica que está disponible la Línea 135 que es de carácter gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas; o se recomienda acercarse al centro de salud más cercano. “Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, pedí ayuda”, se aconseja.