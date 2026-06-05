Mamis Hockey Capibá organiza un Seven para financiar su viaje al Nacional

REDACCIÓN ELONCE
El equipo de Mamis Hockey Capibá realizará un Seven el 12 de julio para recaudar fondos con vistas al Campeonato Nacional de Córdoba. La iniciativa también busca sumar participantes y fortalecer el crecimiento de la disciplina.
Mamis Hockey Capibá se prepara para uno de los desafíos más importantes del año. Con el objetivo de reunir recursos para participar en el Campeonato Nacional que se disputará en septiembre en Córdoba, las integrantes del equipo anunciaron la realización de un Seven de Hockey que tendrá lugar el próximo 12 de julio en las instalaciones del Club Capibá.
Durante una entrevista en el programa "El Once Deportivo", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Cristela Romero y Mariela Gómez brindaron detalles de la propuesta y destacaron que el torneo estará abierto a mujeres mayores de 25 años, independientemente de su experiencia previa en la disciplina.
“Nosotras las mamis tenemos un Nacional en Córdoba y estamos juntando plata para poder ir a ese nacional”, explicó Cristela Romero al presentar la iniciativa.
Una jornada deportiva abierta a toda la comunidad
El encuentro comenzará a las 9.30 y contará con partidos, sorteos, música y diferentes actividades pensadas para que las participantes disfruten de una jornada recreativa y deportiva.
Romero invitó a todas las interesadas a sumarse al evento. “Invitamos a todas las mayores de 25 que sepan o no sepan jugar al hockey”, expresó. Además, destacó que la organización busca generar un espacio de encuentro entre mujeres que comparten la pasión por el deporte. “Invitamos a todas las que tengan ganas de pasar un día hermoso de hockey, más que nada de mamis para divertirse”, afirmó.
Por su parte, Mariela Gómez explicó que será la primera vez que las Mamis Hockey organizarán un Seven en la cancha sintética del club, una obra que recientemente cumplió un año desde su inauguración. “Esta vez las mamis vamos a hacer nuestro primer Seven”, señaló, al recordar que años atrás habían realizado experiencias similares cuando todavía contaban con una cancha de césped natural.
El sueño de llegar al Nacional de Córdoba
La competencia nacional representa uno de los principales objetivos deportivos del equipo para esta temporada. Las jugadoras reconocieron que el año pasado no pudieron participar debido a las dificultades económicas que implicaba afrontar el viaje. “No tuvimos la oportunidad, aparte fue en el sur. Entonces nos costó mucho más la organización para ir, juntar plata y todo lo demás”, recordó Gómez.
En ese sentido, remarcaron que el Seven forma parte de una serie de actividades destinadas a reunir los fondos necesarios para concretar el viaje. Romero destacó la importancia que tiene esta posibilidad para varias integrantes del plantel.
Y agregó: “Mamis, compañeras nuestras que nunca han viajado y es un anhelo muy grande porque además de cumplir de poder ir al Nacional como equipo, podemos cumplirle el anhelo a algunas compañeras como grupo”.
Compromiso dentro y fuera de la cancha
Durante la entrevista también hubo espacio para hablar del rol que cumple cada una dentro del equipo. Romero relató cómo asumió la responsabilidad de convertirse en arquera, una posición que no ocupaba originalmente.
“Soy arquera hace 2 años. Uno de los entrenadores decidió que podía ser yo la arquera y desde ahí le he puesto todo mi empeño, todas mis ganas”, comentó.
La jugadora explicó que la función implica una enorme responsabilidad dentro del juego. “Si vos no hacés las cosas bien, sabes que puede ser que perdamos o empatemos”, manifestó.
También remarcó que el esfuerzo individual siempre está ligado al trabajo colectivo. “Todo siempre es del equipo”, afirmó durante la charla. Gómez, en tanto, valoró el compromiso que existe entre las integrantes del plantel y la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles para continuar persiguiendo objetivos comunes.
Un club que sigue creciendo
Las entrevistadas también destacaron el crecimiento institucional que viene experimentando el Club Capibá en los últimos años. “Mucha gente que colabora también. La comisión misma es una comisión que realmente es muy comprometida”, señaló Romero al referirse a la gestión que encabeza la entidad.
Gómez coincidió con esa mirada y expresó su identificación con la institución. “Yo me enamoré del club”, sostuvo. Asimismo, ambas resaltaron el significado que tuvo para toda la familia de Capibá la construcción de la cancha sintética de hockey, una obra que demandó años de trabajo y esfuerzos económicos.
“Fue un sueño amarillo. Realmente se llamó así la cancha”, recordó Romero. Y añadió: “Durante 10 años prácticamente se tuvo que hacer muchas cosas para poder juntar plata para pagarla”. Actualmente, el club cuenta con alrededor de 200 socios y continúa desarrollando nuevas disciplinas y proyectos deportivos, entre ellos una cancha de sóftbol y el fortalecimiento del Ultimate Frisbee.