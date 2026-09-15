Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

Luego del 1-0 en la Bombonera, el equipo del Vasco Arruabarrena se impuso 2-1 en los 180 minutos y se enfrentará al Vasco da Gama en la próxima ronda
Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana luego de igualar 1-1 ante San Pablo en Brasil, en la revancha de los cuartos de final. El Xeneize hizo valer el triunfo por 1-0 conseguido en La Bombonera y se impuso por 2-1 en el resultado global.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
Boca Juniors sufrió sobre el final, pero igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se llevó una justa clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.
¡ADICIONARON SIETE MINUTOS!
88 MINUTOS: ¡GOL DE SAN PABLO!
Domingos Duarte se sacó la marca de Jagger Herrera y se levantó en las alturas para encajar un cabezazo cruzado que venció a Álvaro Montero para el empate parcial en Brasil.
84 minutos: Boca Juniors agotó las ventanas de cambios
Enner Valencia reemplazó a Miguel Merentiel.
82 minutos: Montero suma seguridad bajo los tres palos de Boca Juniors
El arquero contuvo sin problemas un tiro a distancia de Marcos Antonio.
79 minutos: Miguel Merentiel pudo liquidar la serie
El delantero uruguayo encajó un derechazo desviado en la puerta del área.
76 minutos: doble cambio en Boca Juniors
Tomás Belmonte por Milton Delgado y Ángel Romero por Leonel Flores.
67 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A SAN PABLO!
La acción fue invalidada por un presunto fuera de juego previo a la definición.
62 minutos: triple cambio en San Pablo
Victor Sá, Ferreirinha y Ryan Francisco por Lucas Ramon, Gustavo Santana y Jose Sabino. Instantes antes, Boca también movió el banco con la entrada de Sebastián Villa en lugar de Alan Velasco.
60 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Leandro Lozano aprovechó la lentitud de Domingos Duarte para picar al vacío, quedar mano a mano contra Rafael y definir con un remate que ingresó a la red tras un intento por despejar del arquero.
¡HAY GOL DE BOCA EN EL MORUMBÍ! Enorme patriada de LOZANO para poner el 2-0 del Xeneize en la serie contra São Paulo. CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS#Sudamericana pic.twitter.com/aDnhtdIcDJ— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026
50 minutos: nuevo avance de San Pablo
Luciano anticipó a Lautaro Di Lollo, pero su testazo no tuvo potencia y fue controlado por Álvaro Montero.
48 minutos: primer amonestado del partido
El recién ingresado Djhordney derribó a Alan Velasco en mitad de cancha y se llevó la tarjeta amarilla.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en San Pablo: Djhordney por Danielzinho.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Boca Juniors hace valer la ventaja lograda en Buenos Aires e iguala 0-0 ante San Pablo en el estadio Morumbí de Brasil por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro demoró en armarse y el Tricolor tuvo las únicas dos ocasiones de la etapa. Una de ellas obligó a una gran atajada de Álvaro Montero para conservar el cero en su valla.
43 minutos: intento aislado de Paredes
El volante argentino se animó a realizar un disparo desviado desde lejos.
37 MINUTOS: ¡EXCELENTE TAPADA DE ÁLVARO MONTERO!
El arquero de Boca Juniors metió un manotazo salvador para desviar un cabezazo a quemarropa y la pelota pegó en el travesaño antes de ser rechazada de manera definitiva por Jagger Herrera.
29 minutos: San Pablo tuvo el primer acercamiento del partido
Gustavo Santana anticipó a todos en el primer palo a la salida de un tiro libre con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.
20 minutos: clima hostil en San Pablo
Los jugadores locales deben convivir con los silbidos que caen de las tribunas por parte de sus hinchas, luego de perder el clásico de este fin de semana ante Palmeiras.
10 minutos: momentos de análisis en Brasil
Boca Juniors le tapa los caminos a un San Pablo que se diluye en los últimos metros. Todavía no hay avances claros de ningún equipo en las áreas.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte, Iago Amaral; Marcos Antonio, Danielzinho; Artur, Gustavo Santana y Luciano. DT: Dorival Júnior.
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.