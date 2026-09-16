Una joven rifa una moto para financiar un tratamiento de fertilización asistida

Abigail Bonato y su pareja necesitan reunir fondos para preservar sus óvulos e iniciar posteriormente una fertilización asistida. La rifa tiene 2.000 números, cada uno cuesta 5.000 pesos y el premio es una motocicleta nueva.
Abigail Bonato y su pareja organizaron una rifa solidaria para costear un tratamiento de fertilidad que se realizará en Paraná. La primera etapa consistirá en la preservación de sus óvulos y, posteriormente, buscarán avanzar con la fertilización asistida.
Abigail contó que siempre deseó ser madre, pero atravesó una situación traumática cuando tenía 21 años. En ese momento sufrió un aborto espontáneo y, debido a las complicaciones médicas, debieron extirparle el útero.
“Ser mamá fue un deseo que tuve siempre. En ese momento todo fue un caos y un shock; perder a mi bebé y la posibilidad de gestar fue muy duro”, relató en diálogo con Radio Máxima.
El camino hacia el tratamiento
Aunque no posee útero, Abigail conserva sus ovarios y la posibilidad de obtener óvulos para un procedimiento de reproducción asistida. Una integrante de su familia se había ofrecido a acompañarla como gestante dentro del proceso.
La joven explicó que realizó numerosos trámites para acceder al tratamiento por medio de instituciones públicas, pero no obtuvo una respuesta favorable. Ante esa situación, ella y su pareja comenzaron a evaluar la alternativa de hacerlo de manera particular.
“Hice todos los trámites y conseguí los papeles que me solicitaron. Mi hermana iba a ayudarme con la gestación, pero intentar hacerlo de manera privada con mi pareja es muy costoso”, expresó.
Abigail estaba próxima a cumplir 35 años y señaló que el paso del tiempo constituía una preocupación por la disminución progresiva de la reserva ovárica. Por esa razón, consideró prioritario completar la primera etapa del procedimiento.
El tratamiento integral tendría un costo estimado cercano a los 14.000 dólares. Debido a la dificultad para reunir esa cantidad, la pareja de Gualeguaychú resolvió dividirlo en dos instancias.
Primero preservarán los óvulos
La campaña inicial tuvo como objetivo reunir el dinero necesario para la extracción y preservación de los óvulos. Una vez completada esa fase, comenzarían a recaudar fondos para el procedimiento de fecundación.
“Lo haremos en dos partes. Primero será la preservación de los óvulos y después vendrá la fertilización. Reunir una suma tan grande es complicado”, explicó Abigail.
Para afrontar los primeros gastos, la pareja lanzó una rifa con 2.000 números. Cada participación tiene un valor de 5.000 pesos y el premio principal es una motocicleta cero kilómetro.
El sorteo se realizará en vivo mediante redes sociales. Si la persona ganadora reside fuera de la localidad, podrá recibir el importe equivalente al valor de la motocicleta, según informaron los organizadores.
Cómo colaborar con Abigail
Las personas interesadas en comprar un número o solicitar información pueden comunicarse al teléfono 3446 31-1061.
También se difundieron novedades de la campaña mediante la cuenta de Instagram @abby.bonato.
Con la iniciativa, Abigail y su pareja esperan reunir los fondos para comenzar el tratamiento y avanzar en su proyecto familiar. “Juntar el dinero es difícil, pero seguimos intentando alcanzar nuestro sueño de ser padres”, concluyó.