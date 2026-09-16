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Haciendo Comunidad Nuevo ciclo de Arte en Conexión

Realizarán un homenaje al Indio Solari en Paraná con música en vivo y entrada gratuita

El homenaje al Indio Solari se realizará este viernes 18 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Domo 360 del MiradorTEC de Paraná. Habrá música y danza en vivo, con las presentaciones de Las Ricoteras y Scaramanzia y su Danza.

16 de Septiembre de 2026
Homenaje al Indio Solari en Paraná con entrada gratuita.
Homenaje al Indio Solari en Paraná con entrada gratuita. Foto: Archivo.

El homenaje al Indio Solari se realizará este viernes 18 de septiembre, desde las 20:30 horas, en el Domo 360 del MiradorTEC de Paraná. Habrá música y danza en vivo, con las presentaciones de Las Ricoteras y Scaramanzia y su Danza.

Realizarán un homenaje al Indio Solari en Paraná con música en vivo y entrada gratuita este viernes 18 de septiembre. La propuesta comenzará a las 20:30 horas en el Domo 360 del Mirador TEC y estará dedicada a recorrer diferentes etapas de la trayectoria del reconocido músico argentino.

 

La actividad será organizada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y se desarrollará en el marco de la sexta fecha del ciclo Arte en Conexión. La programación combinará música y danza a partir de la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y posteriormente solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

 

Según informó Análisis Digital, la jornada contará con dos presentaciones artísticas que buscarán abordar desde diferentes expresiones el universo musical y cultural construido alrededor de la obra de Solari.

 

 

Música, danza y cultura ricotera

 

La primera actuación estará a cargo de Scaramanzia y su Danza, formación integrada por Andrea Chappuis, Clarisa Cointry, Juliana Bastida, Marina Veloz y Florencia Cointry. El grupo presentará una propuesta de Tribal Fusión, un estilo contemporáneo que combina elementos de la danza tradicional con diferentes influencias culturales, musicales y artísticas.

 

Luego llegará el turno de Las Ricoteras, una formación integrada por músicos provenientes de diferentes bandas que se reunieron especialmente para interpretar canciones vinculadas a la trayectoria del Indio Solari. Las Ricoteras estará integrada por Camila Ramira en batería; Sofía Silva en bajo y voz; Carola Aramburu en voz y coros; Romina González en guitarra y voz; Alex Tallone en guitarra; y Lautaro Rodríguez en saxo.

 

Desde la organización explicaron que el encuentro también buscará recuperar elementos de la denominada "cultura ricotera", fenómeno surgido alrededor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y que trascendió la trayectoria de la banda.

 

 

Temas:

Mirador Tec Indio Solari encuentro cultura Paraná
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