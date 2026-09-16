Entre Ríos reforzó medidas de bioseguridad para proteger la producción avícola

Entre Ríos reforzó las medidas de bioseguridad para proteger la producción avícola, a partir de un acuerdo entre organismos públicos, profesionales veterinarios y representantes privados de la actividad. La jornada se desarrolló en Crespo y tuvo como objetivo unificar criterios sanitarios, técnicos y administrativos.

El encuentro, denominado "Bioseguridad como responsabilidad compartida", fue encabezado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y reunió a más de 50 representantes. Participaron también la Secretaría de Ambiente provincial, el Colegio de Médicos Veterinarios, el Centro Regional Entre Ríos del organismo sanitario y referentes de la industria.

(SENASA)

Según informó SENASA, durante la actividad se analizaron las normas vigentes para la habilitación sanitaria de granjas comerciales y el sistema de acreditación de veterinarios privados y técnicos. Además, quedaron delimitadas las responsabilidades de cada actor respecto de las condiciones de infraestructura, mantenimiento de los establecimientos y garantías sanitarias.

Controles para prevenir enfermedades

Entre las medidas consideradas prioritarias se estableció el mantenimiento permanente del cercado perimetral y de las mallas antipájaros, el control de accesos y la desinfección obligatoria de los vehículos que ingresen a los establecimientos.

También se remarcó la necesidad de mantener limpios los alrededores de las granjas y garantizar una gestión segura de la mortandad de aves y del guano. Estas prácticas deberán sostenerse de manera continua como parte de los protocolos de bioseguridad.

(SENASA)

En cuanto a los veterinarios privados acreditados, se recordó que deberán controlar el cumplimiento de las normas sanitarias, confeccionar planes de manejo y capacitar al personal. Ante una sospecha de alguna enfermedad de notificación obligatoria, tendrán que comunicarla dentro de las 24 horas.

Un acuerdo para proteger la avicultura

Otro de los puntos abordados fue la articulación entre las certificaciones ambientales provinciales y las exigencias sanitarias nacionales. Los organismos apuntaron a coordinar ambos procedimientos para simplificar los trámites que deben realizar los productores.

La jornada concluyó con la firma de un acta acuerdo, mediante la cual los participantes establecieron una metodología de trabajo basada en cinco ejes: prevenir, advertir, notificar, corregir y verificar.