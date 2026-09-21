Corset y portaligas: las sensuales fotos de Evangelina Anderson durante su estadía en Miami

Evangelina Anderson compartió una producción realizada durante su estadía en Miami. La modelo lució un corset blanco combinado con encaje floral, bombacha de tiro bajo y portaligas, con los edificios de la ciudad como fondo.
Evangelina Anderson posó con un corset de encaje y portaligas durante una producción fotográfica realizada en Miami. La modelo publicó en Instagram una serie de imágenes en las que mostró un conjunto de lencería blanca, mientras los edificios iluminados de la ciudad aparecieron detrás de los ventanales del departamento.
En parte de la secuencia, Anderson posó sentada sobre un sillón gris. También fue fotografiada de pie en distintos sectores del ambiente, con encuadres destinados a mostrar los detalles de las prendas que integraron el estilismo, publicó Infobae.
La pieza principal fue un corset blanco con copas armadas, breteles finos y escote pronunciado. El diseño combinó satén con encaje floral semitransparente en la parte delantera y los laterales, además de costuras verticales y un aplique ubicado en el centro.
Los detalles del look
Anderson combinó el corset con una bombacha de encaje de tiro bajo y portaligas regulables. El conjunto mantuvo el blanco como color predominante y presentó aplicaciones florales sobre las áreas transparentes.
La panelista de Cortá por Lozano llevó el cabello rubio suelto y un maquillaje de acabado luminoso. Agregó accesorios de tamaño reducido y una manicura bordó, que contrastó con el tono elegido para la indumentaria.
En otra de las fotografías sostuvo una prenda satinada de color gris plateado, similar a una bata o un camisón. La producción utilizó la iluminación del departamento y la vista nocturna de Miami como fondo de las imágenes.
Su relato en PH Podemos Hablar
La publicación se conoció después de la participación de Anderson en PH Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. La modelo había compartido una ronda de anécdotas junto a Benjamín Vicuña, Santiago Talledo, Lizy Tagliani y Virginia Da Cunha.
Durante una de las consignas, contó una experiencia personal relacionada con el gesto de un hombre con quien había compartido un encuentro. Anderson no reveló la identidad de esa persona ni proporcionó información que permitiera reconocerla.
“Abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca”, relató. Ante las preguntas de los demás invitados, añadió: “O él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito”.
La separación de Martín Demichelis
En la misma emisión, Anderson también habló sobre su separación de Martín Demichelis y la conversación que debió mantener con sus hijos. Explicó que la noticia comenzó a circular en los medios cuando ella se encontraba en México y aún no había podido comunicarles personalmente la decisión.
“Uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando me separé. Enfrentar a los chicos y tener esa charla”, expresó. La modelo sostuvo que la difusión pública de la ruptura se adelantó al diálogo familiar que tenía previsto mantener.
Anderson contó que llamó por videollamada a uno de sus hijos cuando advirtió que la información ya era pública. “Yo no estaba preparada emocionalmente para transmitírselo y lo tuve que hacer así, como pude”, recordó durante el programa.