Entre Ríos analizó con Nación y las provincias nuevas estrategias de seguridad

El jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, representó a la provincia en dos encuentros nacionales realizados en San Juan. Las autoridades analizaron comandos unificados, investigaciones especiales, cooperación entre fuerzas y bienestar del personal.
El jefe de Policía de Entre Ríos participó de un encuentro nacional sobre seguridad realizado en San Juan, donde autoridades provinciales y nacionales analizaron mecanismos de coordinación operativa, técnicas especiales de investigación y medidas vinculadas con el bienestar del personal de las fuerzas.
El comisario general Claudio Omar González representó al Ministerio de Seguridad y Justicia entrerriano en la III Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior y la III Reunión Nacional del Convenio Policial Argentino 2026.
Las actividades reunieron a ministros de Seguridad y jefes policiales de las distintas provincias, autoridades de las fuerzas federales y representantes del Ministerio de Seguridad Nacional. Los encuentros buscaron coordinar respuestas conjuntas ante delitos y situaciones que involucraran a más de una jurisdicción.
Coordinación mediante comandos unificados
La reunión del Consejo de Seguridad Interior fue encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Durante el encuentro se abordó la planificación de operativos mediante comandos unificados integrados por fuerzas federales y policías provinciales.
Ese modelo de trabajo permitió articular recursos, personal e información de diferentes organismos en procedimientos que requirieran una intervención conjunta. Las autoridades evaluaron herramientas destinadas a mejorar la planificación y definir las responsabilidades de cada fuerza durante los operativos.
La participación de Entre Ríos estuvo orientada a incorporar esos mecanismos de coordinación en las acciones que involucraran a la Policía provincial y a organismos federales. También se analizaron criterios para agilizar el intercambio de información entre las jurisdicciones.
Bienestar del personal de seguridad
Otro de los temas tratados fue el bienestar de los integrantes de las fuerzas. Los representantes analizaron políticas dirigidas a mejorar las condiciones en las que el personal desarrollaba las tareas de prevención, investigación y seguridad pública.
Durante las reuniones se destacó la necesidad de acompañar a quienes cumplían funciones policiales y de fortalecer los recursos destinados al desarrollo profesional. El abordaje incluyó medidas relacionadas con las condiciones laborales y el desempeño cotidiano de los agentes.
Las autoridades consideraron que la atención de esos aspectos formaba parte del funcionamiento de las instituciones, debido a su incidencia en la capacidad operativa y en las respuestas brindadas ante situaciones de emergencia.
Investigaciones y cooperación entre provincias
En la reunión del Convenio Policial Argentino, los jefes de las policías provinciales y los representantes de las fuerzas federales analizaron estrategias de coordinación interjurisdiccional. El intercambio se centró en delitos cuya investigación requería acciones en diferentes provincias.
También se trabajó sobre técnicas especiales de investigación y mecanismos de cooperación para compartir datos, coordinar procedimientos y fortalecer las capacidades de respuesta. Las autoridades buscaron establecer pautas comunes para intervenir ante las modalidades delictivas analizadas.
La participación de González permitió que Entre Ríos integrara las discusiones sobre operativos conjuntos, investigaciones y asistencia entre fuerzas. Los acuerdos alcanzados quedaron orientados a sostener el intercambio entre las policías provinciales y los organismos nacionales.